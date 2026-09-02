2-1. Schröder y Caicedo apagan una rebelión y meten al Real Madrid en la fase liga

Las dianas de ambas jugadoras sirvieron para sujetar una renta bastante fiable del choque de Ámsterdam (0-2). Mención especial para Schröder, que acumula cuatro tantos en sus primeros tres partidos en el Real Madrid. El suyo de este miércoles fue el del empate, balsámico, y con el que el conjunto blanco recuperó la tranquilidad tras iniciar el choque con un marcador favorable bajo el brazo.

Y es que, las jugadoras dirigidas por Pau Quesada saltaron al césped del Alfredo Di Stéfano con prácticamente la obligación de certificar el primer gran objetivo de la temporada: jugar la fase liga de la Liga de Campeones.

Era lo mínimo exigible a un equipo muy renovado, con once salidas, algunas tan ilustres como las de Misa, Weir, Abelleira, Feller o Alba Redondo, pero también con seis fichajes de nivel: Sens, Andreia Jacinto, Beerensteyn, Levels, Caruso y Schröder. Esta última se convirtió de inmediato en la sensación del nuevo Real Madrid con un doblete ante el Atlético (3-2) y un gol frente al Ajax en la ida.

Quesada repitió el once que derrotó al conjunto rojiblanco el domingo, con cuatro de sus fichajes sobre el césped: Levels, Sens, Andreia Jacinto y Schröder. Las otras dos, Beerensteyn y Caruso, esperaron junto a Linda Caicedo, Lakrar y siete jugadoras del filial en un banquillo que parecía una prolongación de La Fábrica.

Laia López, Noe Bejarano, Silvia Cristóbal, Irune Dorado y Pau Comendador estaban con España para preparar el Mundial sub-20, mientras que Athenea, Holmgaard, Däbritz y Signe Bruun causaron baja por problemas físicos.

El Real Madrid marcó territorio durante el primer cuarto de hora con dos ocasiones claras: un mano a mano que Schröder envió fuera y un trallazo de Toletti que Liefting despejó con una gran intervención. Parecía el anuncio de una noche tranquila, pero después hubo poca cosa.

El Ajax adelantó líneas y el conjunto blanco, cómodo con el 0-2 de la ida y sin necesidad de aventuras, le cedió campo y balón. Pero el conjunto neerlandés, apenas mordió. El Real Madrid controló el primer acto más desde el marcador que desde el juego y, a los tres minutos de la reanudación, pagó sus pecados: centro desde la izquierda de Kees, volea de Snoeijs y 0-1.

El gol cambió el aire del partido. El Ajax empezó a creer y el Real Madrid sintió por primera vez el peligro de una eliminatoria que parecía resuelta. Otro tanto neerlandés habría llevado el cruce a la prórroga y el Di Stéfano comenzó a mirar el reloj con cierta inquietud.

Entonces apareció Schröder. Eva Navarro puso el centro desde la derecha y la delantera sueca cabeceó a la red para devolver la tranquilidad al equipo blanco. Quedaba media hora, pero el susto había terminado.

Schröder ha caído de pie en el Real Madrid. Marcó en Ámsterdam, firmó un doblete en el derbi y volvió a acudir al rescate frente al Ajax. Tres partidos, cuatro goles. Cada encuentro, su firma; cada gol, con algún valor.

Con el 1-1, el conjunto neerlandés perdió la fe, el equipo de Quesada recuperó el sosiego, y la eliminatoria murió con un único sobresalto: golazo de Caicedo en el 96 con un gran disparo desde fuera del área. El Real Madrid resistió bien hasta el final, cerró el cruce con un marcador global de 4-1 y aterrizó donde debía: en la fase liga de la Liga de Campeones.

2 - Real Madrid: Frohms; Eva Navarro (Lakrar, min. 72), María Méndez, Andersson, Levels; Toletti (Caicedo, min. 54), Sens, Andrea Jacinto; Keukelaar (Beerensteyn, min. 90), Schröder, Angeldahl (Caruso, min. 72).

1 - Ajax: Liefting; Van Hensbergen (Te Brake, min. 68), Knol, Visscher, Touon (Smith, min. 59); Spitse, Noordam, Thomas (Noordermeer, min. 68); Van Koppen, Snoeijs y Kees.

Goles: 0-1, min. 48: Snoeijs. 1-1, min. 57: Schröder. 2-1, min. 97: Caicedo.

Árbitra: Frida Klarlund (Dinamarca). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Levels (min. 36) y Eva Navarro (min. 65) y a la visitante Deitelzweig (min. 84).

Incidencias: partido correspondiente a la ronda previa de la Liga de Campeones femenina disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano ante cerca de 2.000 espectadores.