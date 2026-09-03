Horóscopo de hoy: día jueves 3 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rita Volk, 36; Omi, 40; Shaun White, 40; Garrett Hedlund, 42.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tome decisiones basadas en sus necesidades. El intento de complacer a todos antes que a usted será causa de errores, y problemas de gestión del tiempo y frustración. Priorícese y siga los canales adecuados para evitar que la situación se repita. Aproveche lo que la vida le ofrece y aprenda a disfrutar de las cosas sencillas. Es hora de relajarse, disfrutar y valorar quién es. Sus números son 5, 12, 17, 28, 32, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, protector e ingenioso. Es proactivo y trabajador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga las cosas a su manera. Use su ingenio y disciplina para asegurarse de que cualquier proyecto que emprenda lleve su sello personal. Lo que haga le ayudará a ganar impulso y reconocimiento. La oportunidad llamará a su puerta, y el establecimiento de contactos fomentará ganancias financieras y mejorará su reputación. No permita que la incertidumbre ni los problemas personales se interpongan en su progreso profesional. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en lo que sabe que puede lograr. Ponga su energía en terminar lo que empieza y en presentar y promocionar personalmente sus habilidades y logros. No corra riesgos. Proteja su reputación y su bienestar físico. Hable con franqueza y comparta su sabiduría, experiencia y deseos con quienes puedan ayudarle. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga menos, escuche más. La verdad y los hechos son importantes, y acertar a la primera le ayudará a conseguir lo que quiere. Póngase en contacto con personas en puestos clave. Si recopila información se le presentará una oportunidad. El entusiasmo y la energía que demuestre con sus acciones convencerán a los demás de darle la oportunidad de desarrollar sus talentos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no revele sus planes. Los cambios en casa o en su vida personal requieren discreción. Concéntrese en cómo puede hacer que su entorno y estilo de vida sean más cómodos y aliviar el estrés y las preocupaciones que conlleva el cambio. Evite actividades que supongan un riesgo físico y manténgase lejos de situaciones o eventos que puedan causarle enfermedades. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantener un ritmo constante le permitirá llegar a la meta. Sienta orgullo por lo que hace y reconozca el mérito de quienes le brinden ayuda en el camino. Sus acciones, generosidad y espíritu marcarán la diferencia en cualquier resultado que busque. Si se mantiene el equilibrio las relaciones de colaboración resultarán divertidas y fructíferas. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a los detalles. Lanzarse a algo sin pensarlo bien tiene sus riesgos. Cuestione todo y escuche su voz interior. Una mente racional será mejor guía que alguien que intenta dirigirlo por un camino que le conviene más que a usted. Defienda sus intereses y haga lo que le parezca correcto y le brinde lo que más necesita. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): relájese, ordene sus ideas y tómese un tiempo para revitalizarse y consentirse. Aléjese del drama y dese la oportunidad de respirar y aclarar cualquier confusión o dificultad que esté experimentando. Reorganice su agenda para asegurarse de tener suficiente tiempo para reflexionar sobre lo que desea. Hacer cambios personales le levantará el ánimo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dese la oportunidad de vivir, aprender y conocer nuevas personas, lugares y pasatiempos. Dedíquese a lo que le da alegría y estimule su pensamiento. Observe las situaciones polémicas tomando distancia, analice lo que sucede y siga con sus asuntos. La mayor recompensa la obtendrá haciendo lo necesario para ayudarse. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche las sugerencias, pero haga aquello que le brinde felicidad. Algunos problemas con sus asociados provocarán diferencias emocionales y un cambio de opinión. Dedique su energía a mejorar cómo se gana la vida y esfuércese por progresar en lugar de hacer las cosas por inercia. Las mejoras en el hogar pueden implicar ordenar y vender lo que ya no usa. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ocúpese de la documentación que está a punto de caducar. Negocie con sus socios comerciales y no tema pedir y obtener por escrito lo que quiere. Investigar le aportará información que le ayudará a tomar mejores decisiones. Alguien le ofrecerá información falsa. Será necesario verificar los datos para evitar estafas. Evite situaciones de riesgo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sentirá la tentación de gastar de más para intentar hacer feliz a alguien a quien quiere. En su lugar ofrezca gestos cariñosos. Endeudarse innecesariamente conducirá al arrepentimiento. Use su imaginación y encontrará la manera de mejorar su hogar con cosas que ya tiene. La gratitud personal surgirá de la autosuficiencia. El romance está escrito en las estrellas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): relájese y observe el mundo pasar. Un descanso le dará tiempo para pensar y considerar su futuro. A veces basta con reorganizar lo que ya tiene para encontrar la felicidad que merece. Dedique su energía al autoconocimiento y a encontrar su plenitud. Elija la practicidad sobre el caos emocional. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.