Cerezo: “Estamos muy satisfechos de la plantilla que hemos confeccionado”

“Es una plantilla muy competitiva, que hemos completado con un delantero (Jonathan David) de enorme calidad”, explicó el dirigente, cuyo club ha fichado cinco jugadores: el central Cristian ‘Cuti’ Romero, el lateral Alejandro Grimaldo, el medio centro Morten Hjulmand y el atacante Kang in Lee, además del citado internacional canadiense.

Durante la presentación del último de ellos, Cerezo repasó que Jonathan David “asombró a toda Europa” en sus cinco temporadas en el Lille, con “un total de 109 goles”, dos de ellos en la visita del conjunto francés al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de 2024-2025, cuando su equipo anterior se impuso al equipo dirigido por Diego Pablo Simeone por 1-3.

“Ahora seremos los atléticos los que podamos disfrutar de su gran velocidad, su capacidad asociativa y, sobre todo, su facilidad para hacer goles. Estoy convencido de que con tu compromiso y esfuerzo contribuirás a que consigamos muchos éxitos en la temporada”, añadió Cerezo.