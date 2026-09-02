El colombiano Andrés Arroyo eligió a Pachuca porque potencia al talento joven de su país

"Siempre tuve la intención de venir al Pachuca, lo hablé con mi agente. Este equipo cobija al joven colombiano y lo potencia. Yo voy a dar lo mejor de mí. Estoy muy feliz porque lo conseguí. Me servirá mucho para seguir creciendo como futbolista", afirmó el jugador en su presentación.

A pesar de que Arroyo fue presentado hoy de manera oficial, debutó el sábado pasado en el empate 1-1 que el Pachuca rescató ante el Guadalajara en la sexta jornada del torneo de Apertura, partido en el que jugó 26 minutos.

"Me he ido adaptando a la idea del profe Benjamín Mora, quien me ha dado toda la confianza, él me puso en el partido contra Chivas, a pesar de que acababa de llegar. El respaldo del técnico es muy importante para un joven como yo", señaló el centrocampista de 24 años.

El nacido en Córdoba, quien inició su carrera en el Deportivo Cali, destacó el ritmo y nivel que tiene la liga mexicana, que señaló le favorece a su manera de jugar.

"Es un fútbol muy dinámico y táctico, es de primer nivel. Mi actuación creo que ha estado acorde, pero vengo a potenciarme. Yo aporto dinámica, me gusta patear al arco. Ahora debo ganarme un lugar en el once titular. Debo consolidarme en los entrenamientos, mostrar mis virtudes", subrayó.

Una adaptación que dijo será más sencilla al lado de su compatriota Christian Rivera, veterano de 30 años, a quien conoce del Deportivo Cali de su país.

"A Christian lo conozco de hace siete años, de cuando debuté en Deportivo Cali, ahí ya me daba consejos; es un gran gusto tenerlo acá, es como un padre para mí".

Arroyo también destacó la gente de experiencia que tienen los Tuzos en el ataque, como el venezolano Salomón Rondón y el neerlandés Oussama Idrissi.

"Ayuda tener en ofensiva a experimentados como Salomón e Idrissi, a mí me hace mucha ilusión estar en medio de esos grandes jugadores para ayudar al equipo a conseguir victorias", concluyó el exjugador de Fortaleza y Deportes Tolima de su país.

En la séptima jornada del Apertura, el Pachuca visitará al Juárez el próximo viernes.