El Union Saint-Gilloise belga ficha al extremo argentino del Lanús Dylan Aquino

"El extremo izquierdo argentino llega del club argentino Lanús. Ha disputado 102 partidos con el club, metiendo 13 goles", indicó la entidad en un comunicado en la última jornada de fichajes en Bélgica.

El jugador, que se ha comprometido con el club bruselense hasta 2030, también suma tres internacionalidades en la selección de Argentina Sub-20.

"Es un sueño poder dar el paso hacia Europa. Deseo mostrar mis cualidades técnicas y me motiva mucho la idea de dar lo mejor de mí mismo aquí", señaló el jugador.