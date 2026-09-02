Federaciones Suecia, Dinamarca y Finlandia piden a UE actuar tras proyecto FFE de FIFA

En una carta dirigida a Micallef a la que tuvo acceso EFE, los tres dirigentes afirman que los últimos acontecimientos en el seno de la FIFA "han causado una profunda preocupación" y que aunque la propuesta ya ha sido retirada, "las dudas que suscitó no han desaparecido".

"Cuando decisiones fundamentales sobre las competiciones, las instituciones y el futuro comercial del fútbol se pueden sacar adelante sin la suficiente transparencia o participación democrática, la esencia misma de este deporte está en juego. Juntos debemos darnos a la tarea de garantizar que el alma del fútbol no vuelva a ponerse a la venta", reclaman.

Los firmantes recuerdan que todos los países nórdicos han señalado "deficiencias en materia de gobernanza, transparencia y toma de decisiones dentro de la FIFA" y mantienen que la opción de que inversores privados adquieran participaciones en las competiciones y actividades comerciales de la FIFA," combinada con un proceso falto de la suficiente transparencia, consulta y arraigo democrático, planteó preguntas fundamentales sobre quién controla en última instancia el futuro del fútbol mundial".

La misiva que firman el finlandés Ari Lahti, el danés Jesper Moller y el sueco Simon Astrom, defiende que "el fútbol no puede exigir responsabilidad democrática, transparencia e integridad a los clubes, ligas y asociaciones nacionales mientras acepta estándares más bajos en lo más alto del juego internacional".

"Las normas de la FIFA deben aplicarse por igual, y sus instituciones de gobierno deben ser capaces de demostrar que las decisiones se toman de manera independiente, transparente y en interés del fútbol. Las decisiones de gran importancia para el fútbol mundial no pueden salir adelante sin la implicación adecuada de los órganos electos de la FIFA y de sus asociaciones miembro", añade.

El escrito valora el enfoque de la Comisión Europea en el fortalecimiento del Modelo Deportivo Europeo y subraya que aunque las instituciones europeas, la UEFA y las asociaciones nacionales tienen roles y responsabilidades diferentes comparten "el interés de proteger un modelo basado en la apertura, la participación democrática, el mérito deportivo y la solidaridad".

"El intento de lanzamiento de la Superliga Europea en 2021 demostró lo que se puede lograr cuando las asociaciones de fútbol europeas y los responsables políticos europeos se unen en defensa de los principios fundamentales de este deporte. Los últimos acontecimientos muestran que esta coordinación sigue siendo necesaria", concluye.

El proyecto de presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el que las federaciones mantienen que no fueron consultadas, contemplaba crear una filial, FIFA Forward Enterprise (FFE) para comercializar sus competiciones y eventos con la captación inicial de un capital de hasta 4.200 millones de dólares, con una valoración de 20.000 millones, mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias.

La iniciativa fue retirada ante la fuerte reacción en contra de confederaciones como la UEFA, Asia y la CONCACAF y la FIFA aseguró que los fondos de FFE se repartirían a las federaciones mediante el programa FIFA Forward ya existente, que aumentaría de 8 millones de dólares por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones en el de 2027-2030 con ese proyecto.