Jonathan David: "Quiero que me recuerden como un jugador que ganó títulos aquí"

El canadiense llega al Atlético cedido por el Juventus con una opción de compra al final de la temporada de 25 millones de euros y competirá por la titularidad con Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

"Estar aquí me hace sentir muy bien, estuve cerca de venir aquí varias veces y estar aquí por fin es increíble. Veo el estadio y me doy cuenta de lo grande que es el club y, sí, es genial estar aquí", dijo Jonathan David.

Asimismo, se consideró un futbolista al que le "encanta" jugar al fútbol porque "disfruta mucho" de ello. Durante su etapa en Canadá confesó que veía La Liga española y tenía un pensamiento; "algún día quiero estar ahí".

Jonathan David coincidió con Alexander Sortloth en el Gent Belga en 2019. El canadiense aseguró que Sorloth, que llegó al conjunto belga en el mercado de invierno de aquella temporada, tuvo "un gran impacto".

"Él llegó cedido seis meses. Jugamos mucho juntos a final de temporada. Creo que tuvimos una gran conexión. Espero que podamos seguir así aquí", dijo el delantero.

El canadiense jugó contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, en el curso 2024-2025 en el Metropolitano, con victoria para la Juventus por 1-3, con dos goles suyos.

"Quiero que me recuerden como un jugador, que hizo las cosas bien por el club, que era un luchador, alguien que dio todo por la camiseta, que ganó títulos aquí. Creo que si consigo esas cosas, seré muy feliz", sentenció el jugador que lucirá el dorsal número 15.