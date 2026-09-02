Los jugadores debutantes lucirán un parche distintivo en su camiseta

La UEFA presentó este miércoles este distintivo, también para los jugadores que actúen como suplentes, y que es una nueva iniciativa de la UEFA y UC3, en colaboración con la firma Topps, para reconocer a los debutantes.

Después del primer partido en 'Champions' de un jugador, el distintivo parche azul que lo identifica como tal se retirará de la camiseta usada en el encuentro.

Se certificará y se empaquetará de forma segura, acompañado de un Certificado de Autenticidad antes de ser transferido a Topps, que lo integrará en una carta coleccionable, como producto de la Liga de Campeones, firmada por el jugador.

Este proceso está diseñado para proteger la procedencia e integridad de cada parche desde el momento en que se desprende de la camiseta del jugador hasta su inclusión en el producto final.