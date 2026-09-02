Riestra celebra un mercado "bien ejecutado" y desea un derbi con el Oviedo en Primera

El dirigente rojiblanco compareció ante los medios a la conclusión del encuentro mantenido con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el que también abordaron la relación entre ambas instituciones y la situación del fútbol asturiano.

Riestra se mostró satisfecho por haber completado la planificación estival "con un plan muy bien trazado desde que terminó el campeonato", aunque reconoció que su ejecución no fue perfecta debido al "asunto de Dubasin", cuya venta no estaba contemplada en el boceto inicial.

Sobre el duelo regional ante el Oviedo, Riestra reconoció que mantiene el deseo de "disputarlo en una división superior" lo que, a su juicio, tendría un "mayor impacto tanto a nivel nacional como internacional".

El presidente indicó que el reparto de entradas para los partidos de ida y vuelta todavía no se ha abordado con el conjunto ovetense, aunque confió en que la cuestión quede "resuelta en los próximos días".

Del mismo modo, Riestra calificó como "protocolaria" su visita al Principado, como la ocasión de presentarse personalmente con Barbón ocho meses después de su llegada al club, y trasladó su agradecimiento por el "apoyo institucional recibido" al tiempo que reclamó una reunión similar con el Ayuntamiento de Gijón "para dejar el pasado en el pasado y construir hacia el futuro".

"Estoy muy contento de esta reunión con Barbón, siempre intercambiando ideas para hacer crecer Asturias, para poder darle esta fuerza a esta región, en una conversación muy amena y abierta", reconoció el mexicano, que remarcó la importancia de "seguir fortaleciendo las relaciones del Sporting con el Principado y el Principado con el Sporting".

Por último, preguntado por la evolución de Andrés Ferrari, Riestra explicó que el delantero uruguayo "cumple los plazos previstos" tras someterse a una revisión en Barcelona, donde el especialista que lo atendió confirmó el calendario de recuperación que el club venía manejando para su reincorporación.

Ferrari será una de las bajas seguras este sábado ante el Girona (16:15 horas, El Molinón), además de los lesionados Gaspar y Guillamón. Todos ellos continuaron con su trabajo al margen durante la mañana de este miércoles en Mareo en la preparación del choque, junto a un Manu Rodríguez en duda por molestias derivadas de una tendinitis.