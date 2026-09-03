0-1. El Lille de Davide Ancelotti toma el liderato y espera al Betis

El cuadro de Davide Ancelotti totaliza siete puntos. Dos victorias a domicilio, ante el Angers y esta en Toulouse, evidencian su buen momento. Tuvo ganado, también, el choque de la pasada sesión, el primero como local, contra el París Saint Germain, que en el tiempo añadido igualó el 2-0 con el que contaba el Lille.

Ante el Toulouse, que ha iniciado una nueva etapa, ya sin el español Carles Martínez y con el danés Jens Berthel Askou en el banquillo, se reencontró con el triunfo. El Toulouse aún no ha ganado. Perdió con el Lyon y empató frente el Brest.

El gol del Lille llegó en el minuto 73, en una acción desde la izquierda de Romain Perraud que desvió el meta Mathys Niflore y que aprovechó, en el rechace, el japonés Ayase Ueda, que minutos antes sustituyó a Oliver Giroud y que llevó el balón a la red.

Niflore, portero suplente de los locales, tuvo que saltar al campo a la hora de juego por la lesión del titular, Guillaume Restes.

El conjunto de David Ancelotti, que ha perdido a su mejor jugador, Ayyoub Bouaddi, fichado por el Manchester City, supera provisionalmente en la tabla al Mónaco, el único de la Ligue 1 con pleno de triunfos y que visita el viernes al PSG.

El Lille recibirá el martes al Betis en la primera jornada de la Liga de Campeones.