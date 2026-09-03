2-0. Los uruguayos Pereira y Viñas impulsan al Toluca a la final de Leagues Cup

El Toluca se medirá, el próximo domingo, en el duelo por el título del certamen al ganador de la otra semifinal entre el América y el Monterrey, que juegan más tarde.

En el primer tiempo el duelo ofreció un intenso ida y vuelta.

Por el León, los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo fueron los referentes ofensivos; por Toluca, el brasileño Helinho fue el hombre más peligroso.

En el minuto 41, los Diablos Rojos tomaron ventaja en un tiro de esquina que el guardameta Óscar García rechazó hacia el centro, donde Federico Pereira encontró el balón para disparar pegado al poste y celebrar el 1-0.

En el segundo lapso el León intentó adelantar líneas, pero le faltó profundidad.

Toluca aprovechó y selló el 2-0 en el 69 en un contragolpe en una jugada que inició Federico Viñas, cedió a Roberto Díaz Price, quien le regresó el balón dentro del área al uruguayo, que fusiló al guardameta.

En el 75 fue expulsado el colombiano Jhohan Romaña, del León. En el minuto 89 Bruno Méndez, del Toluca, también vio la tarjeta roja.

2. Toluca: Hugo González; Brian García (D. Barbosa, m.73), Bruno Méndez, Everardo López, Federico Pereira; Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Gallardo, Alexis Vega (Díaz Price, m.62); Helinho, Federico Viñas

0. León: Oscar García; Bryan Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara (P. Bellón, m.82), Sebastián Vegas (I. Moreno, m.53); José Rodríguez (I. Díaz, m.73), Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán (A. Alvarado, m.73), Jordi Cortizo (J. Domínguez, m.53); Daniel Arcila, Diber Cambindo.

Goles: 1-0, m.41: Federico Perira; 2-0, m.69: Federico Viñas.

Arbitro: Said Martínez, de Honduras. Amonestó a Irving Martínez, Brian Colula y Daniel Arcila y expulsó a Jhohan Romaña del León. Por Toluca sacó amarilla a Nicolás Castro y roja a Bruno Méndez.

Incidencias: Partido de la semifinal de la Leagues Cup realizado en el Shell Energy Stadium de Houston Texas.