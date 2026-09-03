Agreden a Julio César Uribe a la salida del entrenamiento del Sporting Cristal

El Sporting Cristal adelantó en un comunicado que el incidente contra el exfutbolista y actual dirigente, ocurrido en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, será denunciado a la Fiscalía.

Un grupo de barristas comenzó a reclamar a los jugadores, al final del entrenamiento, y a lanzar huevos a los vehículos de los futbolistas.

Cuando Uribe salió a intentar calmar a los hinchas, recibió un golpe en el rostro de uno de los manifestantes, de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales.

Sporting Cristal condenó enérgicamente la agresión sufrida por su director general de fútbol e informó que algunos de los involucrados, que han sido identificados por el club, serán denunciados ante el Ministerio Público.

Asimismo, indicó que el club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes.

"La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son", subrayó Cristal.

El club del distrito limeño del Rímac expresó su absoluto respaldo a Uribe, a quien calificó como uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal y una figura histórica del fútbol peruano, que integró la selección peruana en el Mundial de España 1982.

"Más allá de su extraordinaria trayectoria deportiva, quienes lo conocen reconocen en él a una persona de valores firmes, gran fortaleza y enorme calidad humana", destacó el comunicado.

En redes sociales, los críticos del club se quejan de los directivos que administran actualmente Sporting Cristal, dado que el equipo no ha vuelto a disputar un título nacional desde 2021 y no ha llegado a octavos de final de la Copa Libertadores en 21 años.