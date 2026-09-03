Asencio afronta el juicio del vídeo sexual pendiente del perdón de las mujeres afectadas

El jugador internacional sigue teniendo sobre su cabeza una solicitud de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad, pero el Ministerio Fiscal ya ha adelantado que está dispuesto a retirarla si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como ya han manifestado en la instrucción.

Y ello es posible porque el delito que se imputa a Raúl Asencio tiene el carácter de semipúblico en el Código Penal español y la responsabilidad que cabe exigir a quien lo comete desaparece si el ofendido por lo ocurrido lo perdona; las ofendidas, en este caso.

Su defensa tiene atada ya esa salida desde hace meses con los representantes legales de las dos afectadas, que retiraron sus acusaciones particulares contra él tras recibir una indemnización cuya cuantía no ha trascendido y una disculpa formal del jugador.

Sin embargo, todo ello se hizo al final de la instrucción, por lo que la fiscal del caso exigió que ese perdón no solo apareciese en un acta notarial (como pretendía la defensa), sino que se formalice en el juicio oral, para que el tribunal pueda cerciorarse de que las dos jóvenes lo conceden de forma consciente y libre.

Los hechos sobre los que gira este juicio ocurrieron en el verano de 2023 en un club de playa de Amadores (sur de Gran Canaria), cuando tres compañeros de Raúl Asencio en aquel momento en la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, mantuvieron una relación sexual con dos jóvenes plenamente consentida.

El problema es que también tomaron vídeos y fotos del encuentro, presuntamente sin permiso de las dos mujeres. Y luego, según las acusaciones, difundieron esas imágenes por WhatsApp a varias personas más a pesar de que las chicas les dijeron que las borraran.

Uno de esos vídeos llegó al teléfono móvil de Asencio, al que se acusa de habérselo mostrado una tercera persona, a sabiendas de que se grabó sin permiso y de que las afectadas exigieron eliminarlo.

No ha transcendido si las defensas de Ruiz, Rodríguez y García han intentado también obtener el perdón de las víctimas, pero en su caso solo les libraría de la acusación menos grave que se dirige contra ellos, ya que la Fiscalía también les imputa un delito de pornografía infantil, por grabar y difundir imágenes sexuales de una menor.

Y en ese cargo concreto, la ley no permite el perdón del ofendido. Con él o sin él, se condena, si hay pruebas suficientes del delito.

Fuentes de las defensas no descartan que el juicio finalmente no se celebre, ya que sigue abierta la posibilidad de que Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García pacten una condena de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones que representan a las jóvenes, confesándose culpables a cambio una pena menos grave.

Si ese acuerdo no se produce, se exponen a solicitudes por parte del Ministerio Público de cuatro años y siete meses de cárcel.

La vista se celebra desde las 9.00 horas en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, con tres sesiones previstas (jueves 3, viernes 4 y lunes 7).

En principio, ninguno de los cuatro acusados comparecerá en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, ya que la juez les ha permitido asistir al juicio por videoconferencia.