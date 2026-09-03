El América de la brasileña Geyse visita al Pumas de la portuguesa Ribeiro

Comandadas por Geyse, mejor goleadora del campeonato con nueve dianas, las Águilas del entrenador español Ángel Villacampa lideran el grupo B con cinco victorias sin derrotas, 28 goles a favor y 2 en contra.

Pumas, con tres triunfos, dos reveses y nueve puntos, tratará de aprovechar la ventaja de jugar en casa para detener a un equipo que parece no tener límites y se supera cada semana.

Ribeiro suma cinco goles, cuatro menos que la brasileña, y será la cabeza del ataque de las universitarias.

Mañana, el Guadalajara, cuarto lugar del grupo B, visitará el Atlas, sexto, en un duelo entre dos cuadros con gran rivalidad,

En el grupo A, el puntero Tigres UANL recibirá el domingo al Santos Laguna con todo a favor para mantener su paso perfecto en cinco apariciones.

La seleccionada mexicana Diana Ordóñez, con seis goles, encabeza a las 'Amazonas', que tendrán delante a un Santos Laguna con dos victorias y tres derrotas.

Tigres va seguido en la clasificación por el Toluca que visitará en la jornada sabatina al Monterrey, en uno de los partidos de mayor expectación en la fecha, entre dos candidatos a alcanzar los cuartos de final.

También el sábado, el San Luis de la venezolana Enyer Higuera, sublíder de las goleadoras, visitará a Necaxa y Pachuca al Tijuana.

El domingo, aparte del Tigres UANL-Santos, el Cruz Azul visitará a Querétaro y el lunes jugarán Atlante-Juárez FC y León-Puebla.

- Partidos de la sexta jornada del Apertura:

Viernes 04.09: Atlas-Guadalajara y Pumas UNAM-América.

Sábado 05.09: Necaxa-San Luis, Monterrey-Toluca y Tijuana-Pachuca.

Domingo 06.09: Querétaro-Cruz Azul y Tigres UANL-Santos Laguna.

Lunes 07.09: Atlante-Juárez FC y León-Puebla.