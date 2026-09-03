El capitán bosnio Edin Džeko deja la selección con 40 años tras "haberlo dado todo"

"Ahora siento que ha llegado el momento de dejar paso. Si he llegado a los 40 años como capitán de la selección nacional es porque realmente he dado todo lo que tenía. Cada vez. Todo", aseguró el jugador en un mensaje en las redes sociales.

"El 2 de octubre, contra Suecia, jugaré mi último partido con nuestra selección nacional", anunció el futbolista, en referencia al encuentro de la Liga de las Naciones.

El delantero reconoció en ese mensaje que nunca había imaginado que anunciar su despedida sería "tan emotivo" y aseguró que nada en su carrera puede compararse con el honor y el orgullo de haber defendido los colores de su país.

"Era mi sueño de infancia, un sueño que ha estado conmigo en cada una de las 151 ocasiones en las que tuve el honor de representar a mi país en el campo", afirmó el jugador que más veces ha sido internacional con Bosnia y su máximo goleador (73).

Džeko, que debutó con la selección con 21 años, ha militado en equipos como el Manchester City, el Roma, el Inter de Milán o el Fenerbahce.

En su mensaje de despedida recordó que la primera clasificación de Bosnia para un Mundial, en 2014 en Brasil, sigue siendo uno de los momentos más felices de su vida como futbolista.

"Ver a mi gente celebrar en las calles de nuestras ciudades ha sido otro regalo increíble que el fútbol me ha dado", afirmó el jugador.

El seleccionador de Bosnia-Herzegovina, Sergej Barbarez, reaccionó a la despedida del capitán con un emotivo mensaje.

"Quienes están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo logran. Gracias, Edin Džeko," escribió Barbarez en sus redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores bosnio, Elmedin Konaković, afirmó por su parte que el capitán "lo dio todo por la selección nacional y por cada equipo en que ha jugado".

"Que tenga una larga vida junto a su familia y pueda transmitir a los jóvenes deportistas todo lo que demostró a lo largo de su exitosa carrera", declaró.