El Oporto se mide al Moreirense en el posible debut del mexicano Giménez

Giménez llegó esta semana al campeón portugués cedido por el AC Milan y está convocado para el compromiso, pero tanto el delantero mexicano como los últimos fichajes aún "tienen que encontrar el ritmo" adecuado, afirmó este jueves el técnico Francesco Farioli.

En una rueda de prensa, Farioli detalló la situación de Giménez, a quien es necesario seguir "día a día" tras "problemas la temporada pasada" con lesiones.

No obstante, "eso no pone en duda su calidad, porque siempre ha tenido un impacto positivo dondequiera que haya jugado", señaló.

Los 'dragones' se enfrentarán al Moreirense. Hasta ahora solo han conseguido victorias y no han recibido ningún gol.

El triunfo más reciente fue ante el Académico de Viseu (0-3), en el que el español Gabri Veiga brilló con un gol y una asistencia.

Mientras, el sábado, Benfica y Sporting se enfrentarán a dos equipos del archipiélago de Madeira: Marítimo y Nacional respectivamente.

Las 'águilas' ganaron en la última jornada al Estoril (2-1) en un partido en el que destacó el cañonazo desde fuera del área del defensa francés Clément Lenglet, cedido por el Atlético de Madrid y ex del FC Barcelona y del Sevilla.

Para el viaje a la ciudad de Funchal, el Benfica ya no contará con el colombiano Richard Ríos, cedido al Al Ittihad de Arabia Saudí, pero sí con el también centrocampista Claudio 'Diablito' Echeverri, argentino recién llegado en préstamo del Manchester City.

Por su parte, el Sporting recibirá en Lisboa al Nacional tras una contundente victoria sobre el Rio Ave (0-4), en la que el artífice fue el colombiano Luis Suárez, con un doblete.

Suárez, el máximo goleador de la pasada Liga portuguesa, parece estar ya en plena forma y se espera que vuelva al once de los 'leones'.

Este será un duelo entre dos de los antiguos equipos de Cristiano Ronaldo, y ambos han bautizado sus complejos deportivos con el nombre de su célebre excanterano.

El sábado podría darse otro debut mexicano en Portugal, ya que el Estrela da Amadora recibirá al Famalicão, el nuevo equipo del delantero Patricio 'Pato' Salas, cedido por el Club América.

- Partidos de la quinta jornada de la Liga Portugal:

. Sábado 5: Estrela da Amadora-Famalicão, Marítimo-Benfica, Alverca-Braga y Sporting-Nacional da Madeira.

. Domingo 6: Santa Clara-Rio Ave, Vitória de Guimarães-Casa Pia y Gil Vicente-Académico.