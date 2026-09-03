Giménez pide ambición al Dépor: "Por qué no soñar y pensar en grande"

“La ambición es hacer una buena temporada, competir de la mejor manera posible, y soñar en grande. Tiene que estar de puertas para dentro, pero ¿por qué no soñar, ilusionarse y pensar en grande sabiendo que tenemos un plantel que seguramente va a competir de la mejor manera posible?”, declaró en rueda de prensa.

El defensa central, de 31 años, llega a Riazor para aportar jerarquía, carácter y, sobre todo, experiencia tras trece temporadas en el Atlético de Madrid, con el que fue doble campeón de Liga (2013-2014 y 2020-2021), campeón de la Supercopa de España en 2014, de la Liga Europa en 2017-2018 y de la Supercopa continental en 2018.

“Mi filosofía es el partido a partido, el ir creciendo día a día. Vine con una ilusión tremenda de aprender, crecer, y sumar desde la humildad, el sacrificio y, sobre todo, desde el esfuerzo porque sin sacrificio no se consigue nada”, ahondó durante su comparecencia ante los periodistas.

El exrojiblanco dijo estar “muy contento” y “feliz” de estar en A Coruña (noroeste de España), y confesó que “la seriedad” y “el proyecto” que tiene el Dépor le animaron a decantarse por la oferta blanquiazul porque “a la hora de pensar en el fútbol uno no solo piensa en uno mismo, piensa en la familia, en lo deportivo, y el que más ganas me transmitió y más me ilusión me hizo fue el Dépor”, detalló.

“Fernando (Soriano, director deportivo) lo puede decir, al mediodía le di mi palabra de que venía para aquí. Soy un hombre de palabra, le dije que venía y muy feliz, contento e ilusionado con esta etapa”, reveló el central, quien aseguró estar “superbién” a nivel físico porque no se perdió “ningún” entrenamiento de pretemporada y tuvo minutos en estas primeras tres jornadas con su anterior equipo.