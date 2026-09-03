Josema Giménez y Marc Casadó completan su primer entrenamiento con el Dépor

La presencia de ambos futbolistas sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo fue la principal novedad del entrenamiento del conjunto deportivista, que continúa preparando el duelo del próximo sábado contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Giménez, tras 13 temporadas en el Atlético de Madrid, firma para aportar liderazgo y experiencia a la línea defensiva. El central, además, llega con ritmo de competición tras tener minutos en dos de las tres primeras jornadas.

Con menos ritmo llega el exfutbolista del FC Barcelona, al que el alemán Hansi Flick no alineó en las tres primeras jornadas de LaLiga. El último partido de Casadó con la camiseta azulgrana fue el amistoso contra el Birmingham, con el que su anterior club abrió la pretemporada.