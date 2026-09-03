Mestalla y La Cartuja, primer repecho para los líderes Barcelona y Real Madrid

Por distintas situaciones, Valencia y Betis apuntan como adversarios que pondrán a prueba el nivel de ambos transatlánticos en esta cuarta jornada de LaLiga, la primera previa al inicio de los eventos europeos que entran en escena ya en la próxima semana.

El Barcelona, líder en la clasificación por la diferencia de goles respecto al Real Madrid, con doce a favor y dos en contra, visita al Valencia que está ya en combustión con sólo tres partidos jugados. El conjunto de Carlos Corberán, el primer técnico de Primera ya cuestionado, está a un paso de la zona de descenso. Cuarto por la cola, ya ha escuchado en su campo las primeras protestas de su afición. Y todavía no ha ganado partido alguno. El empate en Mestalla ante el Celta es el único punto con el que cuenta en la clasificación. Después, perdió contra el Betis y el Deportivo.

El Barcelona está imparable. El campeón ha ganado con autoridad al Elche, al Athletic y al Rayo Vallecano. Sin embargo, en la última visita del Barcelona a Mestalla fue el Valencia el que ganó. El cuadro de Hansi Flick, ahora impulsado por Raphinha y Lamine Yamal, ya era campeón mientras el de Corberán se jugaba la permanencia. Aquella es la única victoria del Valencia en LaLiga en los últimos doce enfrentamientos entre ambos.

El conjunto azulgrana afrontará la visita a Valencia cuando el Real Madrid ya haya jugado frente el Betis. Con menos autoridad, pero firme, el equipo de Jose Mourinho tiene también pleno de victorias. Ganó al Espanyol, Real Sociedad y Málaga. Diez tantos a favor y dos en contra.

Con la visita el martes del Inter al Bernabeu en el inicio de Liga de Campeones, el Real Madrid se enfrenta al Betis, que encajó su primera derrota el pasado domingo, contra el Levante, pero que no pierde con el conjunto blanco desde 2021. El pasado curso el choque acabó en empate, el marcador más habitual entre ambos en el último lustro. En una ocasión en este tiempo, hace dos temporadas, la victoria fue para el equipo de Manuel Pellegrini, reforzado ahora con el retorno de Dani Ceballos -ambos exmadridistas-.

El Atlético de Madrid es ya tercero y recibe al Athletic en el Metropolitano. El empate contra el Villarreal es el único 'borrón', hasta ahora, del equipo de Diego Pablo Simenoe que ha parecido encontrar el sosiego tras la convulsión generada por el caso Julián Alvarez. El fin del mercado supone un alivio para el club madrileño que dio una buena sensación ante el Sevilla y que se mide al Liverpool el miércoles en 'Champions'. El cuadro vasco, que contaba sus partidos por derrotas, ganó por primera vez el domingo pasado, en vigo, ante el Celta y pretende alargar su escalada.

El Alavés y el Osasuna son las revelaciones del curso. A la altura del Atlético de Madrid, con siete puntos también, a dos de la cabeza, se enfrentan entre sí en Mendizorroza. El cuadro de Quique Sánchez Flores ganó al Getafe y al Villarreal y empató ante el Rayo. El cuadro navarro, que vive una nueva era con Luis Miguel Ramis en el banquillo, empató en Levante y cuenta con dos partidos ganados seguidos, contra el Celta y el pasado lunes ante el Getafe. El conjunto navarro tiene tomada la medida a su rival. El último triunfo vitoriano fue en 2016. Los trece últimos cara a cara en LaLiga fueron positivos para el cuadro rojillo.

El Villarreal de Íñigo Pérez no termina de arrancar. Aún no conoce la victoria y está en la parte baja de la tabla con sólo dos empates como bagaje. Las buenas sensaciones en Santander, contra el Racing, y Metropolitano frente el Atlético de Madrid, decayeron en Vitoria, frente el Alavés. Sin embargo, el plantel gallego vive un momento de excitación. Plagado de refuerzos de renombre, Adama Traore, Marc Casadó, Jose María Giménez, entre otros, y con la experiencia de Pierre Emerick Aubameyang, recién ascendido e instalado en la parte alta de la tabla, invicto. Empató contra el Elche y el Málaga y ganó al Valencia.

Y es que el Deportivo y el Racing se han adaptado bien a la primera categoría. El conjunto cántabro, ya con el joven Pablo García, procedente del Betis, en sus filas, visita al Rayo Vallecano. Logró su primer triunfo el pasado fin de semana, contra el Elche. Había perdido frente el Getafe y debutó con un empate en el Sardinero contra el Villarreal. Está en el ecuador de la tabla, muy por delante de su rival que padece un arranque de curso complicado.

Sin campo y sin conocer la victoria, el Rayo vuelve a afrontar en Leganés, en Butarque, su choque como local. El empate ante el Alavés es lo único con lo que cuenta el conjunto madrileño que pierde poder fuera de casa. Dio buena imagen en Barcelona pero no le dio para puntuar. Está en descenso, por delante del Elche, penúltimo, y el Málaga, colista, con los mismos puntos, uno.

El Elche cierra la jornada el lunes, ante la Real Sociedad que estrenó su relación de victorias contra el Espanyol, después dos derotas seguidas en sus primeros partidos. El Málaga, por su parte, ha tenido peor adaptación a la categoría que los otros dos recién ascendidos. Sólo cuenta con el empate frente el Deportivo en la segunda fecha. Recibe al Levante con la idea de estrenar su cosecha de triunfos.

El Sevilla, que tuvo un arranque de curso espectacular con dos partidos ganados en otros tantos encuentros y que fue devuelto a la realidad por el Atlético de Madrid en la pasada jornada, visita al Espanyol. Un choque de necesitados. El cuadro de Manolo González tuvo un buen arranque pero ha decaído en las últimas fechas.

El choque entre el Getafe y el Celta, una de las decepciones de lo que va de curso, completa la cuarta jornada; la primera tras el cierre del mercado veraniego y previa al arranque de las competiciones europeas.

16:15 horas (14:15 GMT): Athletic-Atlético de Madrid

18:30 horas (16:30 GMT): Rayo Vallecano-Racing de Santander

21:00 horas (19:00 GMT): Villarreal-Deportivo

16:15 horas (14:15 GMT): Valencia-Barcelona

18:30 horas (16:30 GMT): Alavés-Osasuna

18:30 horas (16.30 GMT): Málaga-Levante

21:30 horas (19:30 GMT): Elche-Real Sociedad.