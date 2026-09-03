'Mou' dice que Pellegrini es "un ejemplo como persona" antes de duelo contra el Betis

'Mou' habló así después de las polémicas palabras que le dedicó en 2011, durante su primera etapa como técnico merengue, cuando aseguró: “Si me echan no voy a entrenar al Málaga (entonces equipo del santiaguino, que antes había dirigido al Real Madrid), iré a un equipo grande”.

“No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido”, dijo este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Betis que se disputará en el estadio de La Cartuja.

“Seguramente si nos escucha se va a reír. Lo he pagado bien porque el campeonato que ganó en la Premier con el Manchester City, si el Liverpool llega a empatar con mi Chelsea, el Liverpool sería campeón, pero ganamos -ríe-”, continuó.

"Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes, después", completó.

El técnico del Real Madrid aseveró que espera ver a un “gran Real Madrid” para poder continuar el pleno de puntos, tras tres victorias en otras tantas jornadas de Liga.

“Tenemos que ver a un gran Real Madrid. Si no, no ganaremos. El Betis es muy buen equipo y los últimos resultados del Real Madrid allí... Es difícil ganar ahí. Y para hacerlo, debes estar a tu máximo nivel. No hay otra”, declaró.

Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Racing de Santander, estará en la convocatoria del Real Madrid, después de haberse entrenado por segunda vez con la primera plantilla.

“El plan es que Sergio Martínez esté mañana en el banquillo. Por ahí puedes ver cuál es el plan. Ha entrenado con el equipo dos días. No te puedo decir mucho más. Antes de que el club lo fichase, sin ser jugador del primer equipo directamente, hemos dado nuestra opinión. Es un chico que tiene potencial y que tiene una pequeña experiencia, pero aquí el ritmo es diferente. Ya veremos si juega o no mañana, pero estar con nosotros ya es un paso”, dijo.

El centrocampista fichó por el conjunto madrileño, que abonó en un único pago la totalidad de la cantidad fijada en su cláusula de rescisión, tras una trayectoria ligada previamente al Racing de Santander, club al que llegó con diez años y con el que debutó, con gol, esta temporada en Primera División. Lo hizo para alternar el primer filial del Real Madrid, el Castilla, con el primer equipo.

Por otro lado, Mourinho analizó el nivel de la Liga española y señaló al Atlético de Madrid como “candidato” a ganar la Liga, aunque “no” lo digan “abiertamente”.

“El Atlético de Madrid será un candidato. Si no lo dicen abiertamente, seguramente piensan y sienten que pueden. Del modo como han invertido, lo que parece estabilidad interna de tener siempre el mismo entrenador (Diego Simeone), el mismo modo de pensar y organizar… Es una fuerza importante en el fútbol actual que se cambia”, declaró.