'Mou' y Pellegrini, de la tensión al respeto y otro enfrentamiento en España

El Betis sufrió una goleada 5-2 ante el Levante, mientras que el Real Madrid goleó al Málaga 4-0. Un partido en el Santiago Bernabéu que culminó una semana de ocho goles en dos encuentros, tras golear también a la Real Sociedad 4-1 el miércoles.

Resultados que ponen de relieve la gestión de plantilla de Jose Mourinho y su encaje de piezas en este tramo inicial. Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé vuelan en el primer tramo de la temporada; el tridente al que se agarra el Real Madrid para volver a la lucha por los títulos que se le han escapado los dos últimos años.

De los diez goles que ha marcado el Real Madrid en los tres primeros partidos de año, Bellingham, ‘Vini’ y Mbappé han tenido incidencia directa en nueve. Es más, el otro, el de Carlos Espí ante el Espanyol para asegurar la victoria en el minuto 90 vino precedido de un rechace a un intento de remate de Mbappé.

Poderío ofensivo que alineará de nuevo Mourinho en un once titular en el que apunta a volver a sus jugadores de mayor confianza hasta el momento, los que alineó en los dos primeros encuentros, aunque con la variante de Marc Cucurella en el lateral izquierdo en detrimento de Álvaro Carreras.

Un Mourinho que mantuvo su perfil bajo en la rueda de prensa de la víspera. Dejó un mensaje claro y crítico hacia su futbolista Raúl Asencio, quien fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante ocho meses tras conducir bajo los efectos del alcohol, pero mostró su arrepentimiento por sus palabras hacia Pellegrini en 2011.

Entonces, tras tomar su relevo en el banquillo del Real Madrid y el chileno dirigiendo al Málaga aseguró que, si le echaban del Real Madrid “no iría a entrenar al Málaga”, ya que iría “a un equipo grande”. “Te sientes un idiota, que te has equivocado”, reconoció 15 años más tarde, a la vez que alabó la figura de Pellegrini, a quiencatalogó como “un ejemplo como persona”.

Y este viernes se verán las caras por 18ª vez en sus carreras, con, hasta la fecha, ocho victorias para Mourinho, cinco a favor de Pellegrini y cuatro empates.

Lo harán en un Betis-Real Madrid este viernes en el que, aunque el partido llega en la cuarta jornada, tanto Pellegrini como Mourinho son, como viejos zorros, sabedores de la importancia de los tres puntos y de que estos lleguen con sus respectivos esquemas de juego aún por consolidarse.

El Betis de Pellegrini regresa a La Cartuja para un choque de nivel en el que debe recomponer ánimos y desajustes tras el serio varapalo y baño de realidad sufrido ante el Levante, aunque con seis puntos sumados de los nueve disputados y en vísperas de debutar en Liga de Campeones ante el Lille francés.

La intensidad mantenida en el tiempo y el orden defensivo sin lagunas ni desconexiones son imperativos para un equipo en el que Pellegrini podría introducir cambios y en el que podría entrar nuevamente de inicio el mascarón de proa de su proyecto, Isco Alarcón, cada vez con más minutos y menos dolor, aunque también Pablo Fornals, otro baluarte, cuenta mucho para esta posición.

La pelota parada, como la define el chileno, y los centros laterales serán claves en un duelo de prestigio que los verdiblancos afrontan como un test de nivel y de disipar las dudas suscitadas por el equipo ante el Levante, bien es cierto que en una fase muy inicial de LaLiga.

Las rotaciones, sin perder la identidad ni el dibujo, también podrían darle la titularidad al colombiano Cucho Hernández por su versatilidad, aportación táctica al juego colectivo del ataque bético y salida del balón del contrario, aunque tendrá sus opciones el delantero irlandés Troy Parrott.

El Betis es más fiable con la intensidad que da un rival como los de Mourinho e intentará apurar sus opciones ante un equipo que, aunque en los compases iniciales de la etapa del portugués, le exigirá al cien por cien para tener opciones de puntuar y también de resarcirse del duelo ante el Levante, en el que estuvieron "bastante mal".

No estará el recién llegado Dani Ceballos, quien ha regresado al Betis después de nueve años de su marcha al Real Madrid y que aún no suma suficientes entrenamientos tras "mucho tiempo sin jugar", informó Pellegrini junto con las bajas del argentino Giovani Lo Celso y el marroquí Ez Abde, con un proceso febril.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Isco o Fornals, Riquelme; y Cucho Hernández.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Árbitro: pendiente de asignación.