Mourinho, sobre Asencio: “Todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente”

“Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir... Es una dedicación extrema en su recuperación. Pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año”, dijo en rueda de prensa.

“Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz. Errores todos los hacemos, pero errores acumulados es una cosa diferente”, continuó durante su comparecencia previa al partido contra el Betis, correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Además, Mourinho aseguró que el Real Madrid abrió un expediente al futbolista y que no piensa ahora si contará con él en el futuro, ya que está lesionado.

“El club ha abierto un expediente. Continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Y eso me ayuda a estar fuera de ese problema. Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día”, declaró.

Este jueves, Asencio afronta, además, el juicio por el vídeo sexual que presuntamente grabaron tres de sus excompañeros de la cantera del club con dos jóvenes de 17 y 18 años en Gran Canaria, pendiente de que la Fiscalía retire la condena que pide para él, quien mostró a otra persona el vídeo que le llegó al teléfono móvil.

El jugador internacional sigue teniendo sobre su cabeza una solicitud de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad, pero el Ministerio Fiscal ya ha adelantado que está dispuesto a retirarla si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como ya han manifestado en la instrucción.

Y ello es posible porque el delito que se imputa a Raúl Asencio tiene el carácter de semipúblico en el Código Penal español y la responsabilidad que cabe exigir a quien lo comete desaparece si el ofendido por lo ocurrido lo perdona; las denunciantes, en este caso.