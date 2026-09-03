Pellegrini ve a Mourinho ahora "más maduro" y con "mayor raciocinio"

A Pellegrini le fueron trasladadas las disculpas de Mourinho en la rueda de prensa previa al viaje a Sevilla, en la que el portugués mostró su arrepentimiento por haber criticado en su día su fichaje por el Málaga que, para el técnico santiaguino, fue "una de las mejores decisiones de" su "vida".

"Llevamos muchos años de enfrentamientos deportivos en los que a los dos nos ha tocado ganar y perder. Él hizo unas declaraciones hace mucho tiempo y la prensa buscó un enfrentamiento que nunca hubo", recordó Pellegrini.

El preparador bético, que se enfrentará a otro de sus exequipos, el Real Madrid (2009-2010) aseguró que tiene "una excelente opinión de él como técnico", ya que "siempre fue un gran entrenador" que, con el tiempo, ha variado su comportamiento fuera del campo, por lo que "ahora se lo ve más maduro y con mayor raciocinio en lo que dice".