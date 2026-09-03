Primer entrenamiento de Gabriel Jesus en la vuelta de Gavi

Los azulgranas preparan el próximo compromiso ante el Valencia en Mestalla (14.15 GMT) después de dos días de descanso, tras la victoria ante el Rayo Vallecano (5-2) y el liderato en el campeonato con pleno de victorias en tres jornadas de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Gabriel Jesus, que estaba en dinámica de entrenamientos con el Arsenal, ha participado por primera vez en la sesión del equipo catalán.

También ha vuelto Gavi, lesionado ante el Elche, al sufrir una contusión en la pierna derecha, la misma que se lesionó de gravedad hace tres años.

Gavi no ha participado en los dos últimos partidos del equipo azulgrana (Athletic Club y Rayo Vallecano) y se espera que regrese a la convocatoria para el encuentro del domingo en Mestalla.

Con la vuelta del jugador de Los Palacios y Villafranca y el primer entrenamiento del brasileño Gabriel Jesús, el único jugador que no está disponible por lesión es el neerlandés Frenkie de Jong, que se recupera mediante un tratamiento conservador de una lesión en la rodilla sufrida durante el pasado Mundial.