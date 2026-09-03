Sancionan a 22 hinchas de Cerro Porteño por disturbios en el superclásico paraguayo

El jefe de la Dirección de Prevención y Control de la Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior, Adolfo Jara Hein, indicó en una conferencia de prensa que Olimpia deberá pagar una multa por 117 millones de guaraníes (unos 19.663 dólares), al haber sido el organizador del partido en el estadio Defensores del Chaco que fue suspendido a los 30 minutos de juego debido a los choques en las gradas entre agentes antidisturbios y aficionados de Cerro Porteño.

La sanción fue impuesta por un juzgado de instrucción sumarial conformado por funcionarios del Ministerio del Interior, que se constituye para sancionar a los responsables de hechos de violencia en los eventos deportivos, según la ley 7269/24.

Jara Hein detalló que los 22 aficionados tendrán prohibiciones de acceso a eventos deportivos entre 5 y 10 años.

Además, el juzgado sancionó a todos los hinchas con multas por 11.700.000 (unos 1.960 dólares).

Los 22 sancionados fueron identificados en videos de circuito cerrado del estadio que remitió la Policía Nacional, indicó, por su parte, Marcelo González, asesor de la Dirección de Prevención y Control de la Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior.

En las imágenes se observa, según González, "agresiones físicas al personal policial" y a personas "arrojando proyectiles" a los agentes.

Los disturbios dentro y fuera del estadio dejaron al menos 72 heridos y 63 detenidos.

En abril pasado, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sancionó a Cerro Porteño a jugar dos compromisos sin público y otorgó a Olimpia los tres puntos del superclásico.

La rectora de fútbol paraguayo también decidió sancionar entonces a Cerro Porteño con una multa de 115.961.920 guaraníes (unos 19.691 dólares) y a Olimpia con 86.971.440 guaraníes (14.018 dólares).