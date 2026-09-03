Sergio Martínez, la novedad en la convocatoria del Real Madrid

El futbolista, por el que el Real Madrid pagó recientemente al Racing de Santander su cláusula de rescisión, llegó para formar parte del primer filial madridista, el RM Castilla, y entrar en dinámica y entrenamientos del primer equipo. Un proceso que ha adelantado hasta ser convocado por primera vez con el Real Madrid.

Un Sergio Martínez que se formó en las categorías inferiores del Racing, equipo con el que debutó, con un gol ante el Villarreal, en Primera División. Tras esto, el 31 de agosto, el Real Madrid acometió su fichaje y, en la primera oportunidad, fue llamado por Mourinho para el primer equipo.

Para dar entrada al centrocampista se cae de la lista el canterano Alexis Ciria; una nómina en la que el portugués mantiene las siete bajas que arrastra desde el comienzo de la temporada: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Thiago Pitarch y Endrick.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Betis correspondiente a la 4ª Jornada de Liga la forman:

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Sergio Martínez.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Carlos Espí, Brahim y Yan Diomande.