1-2. La pegada del Mónaco alarma aún más al PSG

El calificativo de crisis, en un momento tan temprano de la campaña, con el título de la Supercopa de Europa en sus vitrinas, pero también con el revés en la Supercopa de Francia en su debe en este inicio del nuevo ejercicio, parece excesivo, pero no está acostumbrado el PSG a un comienzo como este: dos de nueve puntos… Y gracias.

Tampoco fue normal la derrota de este viernes. No lo fue ni por las ocasiones ni por el juego ni por el control en la mayor parte del partido por el propio PSG, pero esto es fútbol y no hay nada más decisivo que la pegada. El Mónaco sobrevivió primero con algunas paradas de su portero, Hradecky, cuando lo exigió el bloque local, y después golpeó con una potencia descomunal: sus dos ocasiones fueron gol. Así de sencillo. Así de duro.

Y así se rebeló contra el 1-0 a favor del París Saint-Germain, que sentía todo dentro del camino de la reacción, anunciada la renovación además de Luis Enrique Martínez hasta 2030 en el banquillo del vigente campeón de Europa, junto a las ampliaciones de contrato también de Fabián Ruiz, hasta 2028, y Pacho, Joao Neves, Beraldo y Mayuku, hasta 2031.

El gol de Marquinhos, que remachó con el pecho el centro de Kvaratskhelia a la media hora del encuentro, por entonces plácido, en el Parque de los Príncipes, contribuyó a esa sensación de superioridad entonces de su equipo, con una ocasión de Doué, otra de Kvaratskhelia y una más de Akliouche al larguero, sin aparición ninguna del Mónaco.

Su rival empató en su primer remate entre los tres palos. No necesitó más. Ya bordeaba la hora el partido, cuando la estadística avanzada arrojaba 0,04 goles esperados del conjunto de Filipe Luis (por el 1,84 del PSG, que terminó con 2,18 de xg), cuando Nazinho remachó el 1-1 de cabeza, en el segundo palo, fuera del foco de la defensa parisina, despoblada, demasiado expuesta. Una advertencia para este viernes y más allá.

Y un marcador inmerecido para el París Saint-Germain, que antes, durante y después fue sido mejor que el equipo monegasco, que se presentó en el Parque de los Príncipes como flamante líder, con seis de seis puntos hasta entonces y con nueve de nueve después de la salida más compleja que puede haber en la Ligue 1. Ganarle el torneo es otra historia. El 1-2 fue de Idumbo, con un zurdazo dentro del área por el palo del portero. Era el minuto 72. Otro golpe.

De inmediato, Luis Enrique dio entrada a Ferran Torres, el goleador que ha fichado por 40 millones de euros y que ya lo rescató en la primera jornada. Era el minuto 63. Después, ya en el 69, como no había cambio ni en el marcador ni en apenas nada, introdujo a Ousmane Dembélé. Después, a Godts. Y más tarde a Dro. No hubo manera. La única vez que encontró la red, por medio de Ferran Torres, fue invalidado por fuera de juego. Dembélé también rozó el 2-2. No lo fue. Por Hradecky. Portero y pegada. Una fórmula mágica.

1 – París Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery (Lucas Hernández, min. 63); Joao Neves, Vitinha, Fabian (Dro, min. 75); Akliouche (Dembele, min. 69), Doué (Ferran Torres, min. 63), Kvaratskhelia (Godts, min. 69).

2 – Mónaco: Hradecky; Vanderson (Teze, min. 69), Sané, Dier, Nazinho; Zakaria, Camara; Coulibaly (Soubier, min. 73), Golovin (Benzhara, min. 87), Idumbo (Mawissa, min, 87); Brunner (Abline, min. 73).

Goles: 1-0, m. 31: Marquinhos. 1-1, m. 58: Nazinho. 1-2, m. 72: Idumbo.

Árbitro: Jerome Brisard. Amonestó con tarjeta amarilla al local Lucas Hernández (min. 68) y al visitante Teze (min. 68)

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la ‘Ligue 1’ francesa, disputado en el estadio Parque de los Príncipes de París ante unos 40.000 espectadores.