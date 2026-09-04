1-4. Diao y Nico Paz coronan la remontada del Como

El equipo de Cesc Fàbregas ofreció una prueba de personalidad. Recibió el primer golpe, pero no perdió el orden. Detectó las grietas del rival y las atacó sin contemplaciones hasta convertir una tarde incómoda en una exhibición de recursos.

El técnico español introdujo una novedad respecto al once que venció 1-2 al Nápoles la pasada jornada: Máximo Perrone ocupó el lugar de Luis Milla. Con el estreno en la Liga de Campeones frente al Leipzig la próxima semana, el técnico pudo reservar al español. Sin Milla, pero con Nico Paz iluminando el camino, al Como le bastó una gran primera parte para conquistar Génova.

Primero golpeó el Génova, a los 19 minutos, cuando Lorenzo Colombo atacó la espalda de Jacobo Ramón -lento para recuperar su posición-, y sirvió a Osmajic desde la izquierda el balón con el que abrió el marcador el montenegrino.

La ventaja local resultó engañosa y breve, porque poco después Martin Baturina igualó con un disparo desde fuera del área ajustado al palo izquierdo. Y, casi al instante, Assane Diao alargó la renta después de un centro de Álex Valle que despejó Leo Ostigard hacia atrás. Por el área apareció extremo senegalés, que completó la remontada con una certera volea.

Y con el Génova grogui, casi derrotado por dos tantos casi seguidos, se hizo notar Nico Paz. Yan Couto descubrió la espalda de Johan Vásquez y el argentino hizo el resto. Controló, resistió ante el defensa, se acomodó la pelota con la izquierda y la colocó con la derecha en la escuadra. Talento para cerrar la remontada antes del descanso.

La segunda parte no alteró una historia escrita en la primera. El Génova, herido tras perder frente al Nápoles y el Lazio y cerca del descenso antes del pitido inicial, fue incapaz de responder. El Como administró su ventaja y selló la goleada con una contra culminada por Diao que confirmó el buen comienzo de temporada del cuadro de Fábregas, líder provisional de la Serie A.