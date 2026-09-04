2-1. Santi Giménez debuta con el Oporto en el triunfo ante el Moreirense

Giménez, recién llegado por cesión del AC Milan, entró al campo en el minuto 75 y tuvo algunas oportunidades de gol, que, sin embargo, fueron frustradas por un par de atajadas difíciles del portero rival, André Ferreira.

En cuanto al duelo, el campeón luso no lo tuvo nada fácil, y las rápidas transiciones del Moreirense se tradujeron en gol, cuando, en el 20, Dinis Pinto apareció cerca del segundo palo y concluyó con un remate de primeras un centro desde la izquierda.

Este fue el primer tanto encajado esta temporada por el Oporto, que hasta el momento había mantenido su portería a cero durante seis partidos en todas las competiciones.

Los 'dragones' reaccionaron con intensidad al gol que sufrieron y lograron el empate en el 37 por Jan Bednarek. El internacional polaco se impuso en el aire y, de cabeza, envió al fondo de la red un balón lanzado por William Gomes desde un tiro libre.

El Oporto mantuvo en la segunda mitad el ritmo alto que había mostrado en la primera y, tras varias advertencias, completó la remontada en el 58, en una jugada rápida que terminó con un tiro raso de Gomes para poner el 2-1 definitivo.

Cerca del final, el Moreirense vio cómo su centrocampista Guilherme Liberato era expulsado tras golpear accidentalmente al danés Victor Froholdt, quien perdió el conocimiento y tuvo que ser retirado en camilla.

Mientras Froholdt, rodeado por jugadores de ambos equipos, recibía atención médica, Liberato rezaba entre lágrimas y, tras la expulsión, fue consolado tanto por sus compañeros como por sus rivales.

El Oporto sufrió en los últimos instantes, pero logró mantener el resultado, con lo que sigue con pleno de victorias en la Liga Portugal.