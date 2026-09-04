Cienciano vapulea a Cajamarca con presencia paraguaya y apunta al Montevideo City Torque

El encuentro, disputado en condición de visitante, no comenzó de la mejor manera para los cusqueños. Sorpresivamente, el Cajamarca se adelantó con un categórico 2-0 en apenas 19 minutos gracias a los tantos de Brandon Palacios y Mauricio Arrasco. Sin embargo, la reacción roja fue un auténtico vendaval.

La remontada se gestó con una ráfaga letal antes del descanso: Carlos Cabello descontó al minuto 21, Ray Sandoval emparejó las acciones en el 36 y el argentino Neri Bandiera dio vuelta el marcador en el 40. En el complemento, el uruguayo Cristian Souza (74′) y el ecuatoriano Carlos Garcés Acosta (84′) sentenciaron la goleada.

Sello paraguayo y la mira en la Sudamericana

El compromiso también dejó buenas sensaciones para el fútbol guaraní. El defensor paraguayo Cludio Núñez, exjugador de Nacional, ingresó para disputar todo el segundo tiempo en sustitución de Henry Caparó, aportando solidez en la zaga y el lateral para abrochar la victoria. Otro que también tuvo acción es el ex lateral de Sportivo Ameliano, Marcos Martinich.

Con los deberes hechos en el plano local, el “Papá de América” enfoca todos sus cañones en el ámbito internacional. El próximo jueves, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Montevideo City Torque uruguayo.

Para Cienciano, significará disputar el encuentro más trascendental de las últimas dos décadas, buscando revivir la gloria eterna de aquel inolvidable 2003, cuando se consagró campeón del torneo continental. El conjunto peruano accedió a esta instancia tras dejar en el camino a su rival con un contundente global, ratificando que su chapa de candidato sigue más vigentes que nunca.