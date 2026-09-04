Dos partidos a Felicia Schroder y Gio Garbelini por sus expulsiones en el derbi

Disciplina ha impuesto la misma sanción a las dos, por producirse de manera violenta al margen del juego, sin estar en posibilidad de jugar el balón o con el juego detenido, en aplicación del artículo 130.2 del Código de Disciplina de la RFEF, a pesar de las alegaciones del Real Madrid en defensa de la delantera sueca.

Esta, autora de dos goles, fue expulsada en el minuto 55 por dar una patada sin balón a Rosa Otermin y previamente había sido amonestada con tarjeta amarilla (m. 42). Gio Garbelini también vio la roja en el minuto 68, por propinar una patada sin pelota de por medio a Eva Navarro.

El Real Madrid en sus alegaciones pidió a Disciplina que calificara los hechos dentro de artículo 130.2 del Código y que lo aplicara en su grado mínimo, al no concurrir reincidencia y no haber requerido la jugadora adversaria asistencia médica, lo que ha sido desestimado.

Dicho artículo sanciona de uno a tres partidos acciones violentas con ocasión del juego, sin consecuencias dolosas, y de dos a tres partidos si los hechos ocurren sin estar en posibilidad de disputar el balón o con el juego detenido.