El Ceuta busca una victoria balsámica ante el filial del Celta que quiere seguir en racha

El encuentro en el Alfonso Murube de Ceuta, una ciudad que el viernes recibió la visita del presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, y del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para solidarizarse con la situación que viven sus vecinos, se ve como una oportunidad de empezar a enderezar el rumbo después de un inicio donde ha caído ante el Andorra (5-1), la UD Las Palmas (0-2) y el Real Mallorca (3-0), lo que supone un inicio calcado al de la pasada temporada.

El Ceuta, que ha conseguido incorporar cuatro futbolistas en el día de cierre del mercado de fichajes, volverá a recibir a un equipo como el Celta, que ya ganó en Ceuta (1-3) en la temporada 2022-2023 cuando ambos clubes estaban en Primera RFEF, igualando a uno en la segunda vuelta.

Para este partido, son bajas el mediocentro Kenneth Mamah, con una lesión que le podría obligar a pasar por el quirófano, el lateral Anuar, el central Lapeña -que estará cerca de un mes alejado de los terrenos de juego por molestias musculares-, junto con el centrocampista Marino y el delantero Koné.

En contrapartida, el entrenador recupera al delantero centro Omar Sadik y también podría entrar en la convocatoria el centrocampista Joaquín González, que lleva dos días entrenando tras ser cedido por el Cádiz.

Por su parte, el filial del Celta espera ratificar sus buenas sensaciones en este inicio de Liga, donde le espera el colista, un equipo que solo ha marcado un gol y ha encajado diez en las tres primeras jornadas.

Lo peor del equipo celeste en este estreno en el fútbol profesional está siendo su debilidad defensiva. Corregir los desajustes en la línea de atrás es la gran obsesión del técnico Fredi Álvarez, sabedor de que los rivales, a diferencia de en Primera Federación, no perdonan en esta categoría.

El entrenador del Celta Fortuna está pendiente de Hugo Burcio y Andrés Antañón, dos de sus pilares. Ambos viajaron a San Sebastián con el primer equipo. El primero no tuvo minutos y el segundo disputó la primera hora del encuentro ante la Real Sociedad.

Por ello, teniendo en cuenta que Aleix Febas ya estará a disposición de Claudio Giráldez para el duelo del próximo lunes contra el Getafe, lo normal es que Burcio viaje con el filial a Ceuta y Antañón siga con el primer equipo hasta pasar el partido contra el conjunto madrileño.

La otra buena noticia puede ser el estreno del portugués Vlad Silva, después de que la Federación Española tramitase su ficha en el último día del mercado de fichajes.

AD Ceuta: Guille Vallejo; Petxarromán, Redru, Carlos Hernández, Capa; Bodiger, Ale Meléndez, Kuki Zalazar; Cedric, Álex Camacho y Jordi Escobar.

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Ribes, Meixús, Anxo; Milla, Capde o Hugo Cuenca, Burcio, Joel López; Óscar Marcos, Ángel Arcos y Álvaro Marín o Somuah.