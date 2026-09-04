El PSG renueva a Fabián hasta 2028 y a Pacho, Joao Neves, Beraldo y Mayulu hasta 2031

El campeón del mundo español ha ampliado su vínculo con el conjunto parisino por dos años más. Ya ha disputado 172 partidos con el equipo francés, al que llegó en el verano de 2022 por 22 millones de euros procedente del Nápoles, que lo había contratado en 2018 al Betis por 30.

Desde entonces, Fabián Ruiz ha sido campeón de 14 títulos con el PSG.

Sus otros cuatro compañeros van más allá en su nuevo contrato, hasta 2031, en el caso de todos ellos, para consolidar la continuidad de dos futbolistas esenciales en el esquema de Luis Enrique Martínez como Willian Pacho, de 22 años, internacional ecuatoriano y con 106 partidos desde su llegada a la defensa parisina en 2024, y Joao Neves, fijo en la selección portuguesa, de 21 años, llegado en 2024 y con 100 choques.

El defensa brasileño Lucas Beraldo, de 22 años, y Senny Mayulu, de 20, jóvenes valores del futuro del PSG, también han ampliado su contrato hasta 2031.