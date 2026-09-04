El Racing quiere pescar en un nuevo 'exilio' del Rayo

El equipo vallecano lleva muchas semanas con todo su foco de actualidad centrado en la situación que vive con su estadio, puesto que hace un mes el Gobierno regional de Madrid le quitó la concesión del recinto para "subsanar problemas de seguridad y salubridad".

Desde entonces cruce de acusaciones entre el club, que considera que el campo ya es "apto" para acoger partidos, y el Ejecutivo regional, que asegura que aún no se puede garantizar del todo la asistencia de aficionados al estadio.

Los que más sufren con esta situación son los aficionados, que no pueden ver a su equipo en Vallecas, han mostrado su rechazo a desplazarse y para mañana, antes del partido, han convocado una manifestación por las calles de ese barrio madrileño como descontento por la gestión que hace del club el presidente, Raúl Martín Presa.

En el plano deportivo, Beñat San José está teniendo que lidiar con esta delicada situación que está afectando al vestuario. El extremo Isi Palazón, con una lesión muscular, y el portero argentino Augusto Batalla, operado recientemente de una fractura en la tibia derecha, siguen siendo baja. A ellos se une el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd, que dejará su puesto en el lateral izquierdo a Adrià Pedrosa.

Esa podría no ser la única novedad en el once titular, ya que el rumano Andrei Ratiu podría volver al lateral derecho, que sigue en el equipo tras ver frustrada su salida al Fulham.

El que sí parece fijo en la delantera es Sergio Camello, que lleva tres goles en este inicio de temporada y está liderando el ataque de un equipo que ha marcado cuatro tantos en tres jornadas y ha encajado ocho.

Enfrente está el Racing de Santander de José Alberto López, que llega al encuentro después de una semana marcada por el cierre del mercado, que confirmó la salida de Sergio Martínez al Real Madrid y del colombiano Gustavo Puerta al Olympiacos griego, pero en el que finalmente el club consiguió retener a Jorge Salinas y firmar hasta cinco nuevos futbolistas: Iker Luque, Aarón Martín, Jeanuël Belocian, André Almeida y, especialmente, el joven extremo Pablo García, procedente del Real Betis.

Sin Puerta, el técnico verdiblanco deberá decidir quién acompañará a Iván Martín en el doble pivote, y podría apostar por Maguette o el italiano Prati.

Además, con las bajas por lesión de Andrés Martín, y sanción de Iker Luque, Pablo García podría disponer ya de sus primeros minutos como racinguista e incluso entrar en la pelea por la titularidad.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Valentín, Unai López; Fran Pérez, De Frutos, Álvaro; Camello.

Real Racing Club de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Manu Hernando, Facu, Salinas; Pablo García, Iván Martín, Canales, Maguette, Íñigo Vicente; Zabiri.

Estadio: Butarque, de Leganés (afueras de Madrid).