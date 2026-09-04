El regreso de Julián Alvarez, la reacción del Athletic y la prueba de fuego de San Mamés

Ya está de nuevo disponible el atacante para Diego Simeone, que prevé alinear el mismo once que venció por 1-3 en Sevilla (Jan Oblak; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Morten Hjulmand, Pablo Barrios; Kang In Lee, Ademola Lookman; y Álex Baena) y contará con ‘La Araña’ en algún momento del duelo, aunque de inicio apunta al banquillo.

Frustrado su fichaje por el Barcelona, está dentro del proceso que debe seguir ahora Julián Álvarez, baja por indisposición el pasado sábado ante el Sevilla, cuando no se ejercitó con el equipo durante tres días por ese motivo, y que aún debe alcanzar un ritmo más potente, al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero. En cuanto los dos tengan rodaje, hay pocas dudas de su titularidad, uno como líder en la defensa y otro como figura ofensiva.

En Bilbao, la responsabilidad ofensiva en el once titular volverá a recaer en tres jugadores más desbordantes y pasadores que goleadores. Son Kang in, Baena y Lookman, con su movilidad, sus posiciones intercambiables y su calidad, ante la situación de Julián Alvarez, la baja por lesión de Alexander Sorloth por cuarta jornada consecutiva y la reciente llegada de Jonathan David, la última adquisición del club madrileño en el último día del mercado.

Aunque Simeone repetirá nombres en el once, no espera el mismo partido que en Sevilla. Tampoco lo planteará igual. Ha trabajado en ello toda la semana, entre las pruebas y las alternativas para reafirmar su convicción, salvo giro final, en la primera parte imponente que jugó en Sevilla, cuando sumó su segunda victoria en tres jornadas (la otra fue 2-0 ante el Málaga), interrumpidas por el 2-2 frente al Villarreal.

Ese tropiezo en casa, visto el ritmo de Barcelona y Real Madrid, incrementa la necesidad del Atlético en San Mamés, donde ha sufrido en los últimos tiempos: ahí ha ganado tan solo en dos de sus últimas nueve visitas, en ambas por 0-1, y en cuatro de sus desplazamientos más recientes allí no marcó gol. Avisado está.

Lo espera un Athletic en progresión. El equipo de Edin Terzic despejó en Balaídos muchas de las dudas creadas tanto en la pretemporada como en las dos primeras jornadas con una completa actuación, brillante en la primera parte y eficaz en la segunda, que puso los primeros puntos del curso en su casillero.

Un balón de oxígeno que necesitaba el nuevo proyecto encabezado por el técnico alemán, más aún en una semana enturbiada por el conflicto entre el vestuario y la directiva encabezada por Jon Uriarte que aún no se ha solucionado, sobre la retirada de las entradas de invitación a la plantilla, pero sí al menos ha bajado en intensidad después de que los futbolistas decidieran volver a hablar con los medios tras su triunfo en Vigo.

Tras un cierre de mercado sin fichajes ni salidas sonadas, salvo quizás la inesperada cesión de Adama Boiro al West Ham, la alegría de Balaídos ha quedado algo empañada por la lesión de Peio Canales.

El centrocampista, aquejado de una lesión muscular, dejará a Terzic probablemente hasta después del parón de selecciones sin un jugador muy importante en la creación y que ya había logrado encandilar a la afición bilbaína en su regreso después de su exitosa etapa en Santander.

La baja de Canales se suma a la de Dani Vivian, ausente prácticamente desde el inicio de la pretemporada por una lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha.

Respecto al once se espera que Ruiz de Galarreta y Gerenabarrena, fundamentales en la victoria de Vigo con su labor conjunta en el centro del campo, repitan en una alineación con la duda de si Terzic volverá a apostar por Iñaki Williams como '9' o devolverá la titularidad a Gorka Guruzeta.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Hjulmand, Barrios; Kang in, Lookman; y Baena.