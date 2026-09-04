El suizo Vargas no estará en el Sevilla ante el Espanyol por una dolencia de rodilla

El internacional suizo "presenta una parameniscitis externa de la rodilla derecha, sobre la cual se le está realizando un tratamiento específico. Así, el jugador queda pendiente de evolución según informan los servicios médicos del club", comunicó este viernes el Sevilla.

El entrenador del equipo, Luis García Plaza, que compareció también este viernes ante la prensa como previa al partido ante el Espanyol, se refirió a Rubén Vargas, quien ha estado pendiente hasta última hora de salir de la plantilla en el recién cerrado mercado de contrataciones en España.

"El mercado tiene esas cosas. Parece que hay gente que parecía que se iba y hay que adaptarse. Ahora (Vargas) tiene una molestias, pero el chaval está bien de ánimos, estable. Al final es de los nuestros y, si recuperamos su mejor nivel, es importante. Conmigo el año pasado fue importante, jugó muchos minutos y confío en que, si está físicamente bien, nos dé cosas", relató.