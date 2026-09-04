Hidalgo (Deportivo): "Somos un recién ascendido, el objetivo claramente es la permanencia"

“Somos un recién ascendido, vamos a tener que luchar, sufrir, competir cada día al límite para conseguir los 42 o 43 puntos que te den la salvación. El objetivo está marcado por el club claramente y no es otro que conseguir la salvación lo antes posible”, declaró en una rueda de prensa.
“A partir de ahí -continuó- son situaciones que tenemos que ir viendo. Esto va de demostrar cada día en el campo de lo que eres capaz, sabiendo que vamos a tener una dificultad grande. Todo va a ser complicado, pero debemos de tener esa sensación de poder competir y luchar con todo el mundo".
El técnico dijo que ambos jugadores están “preparados” para jugar mañana frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, aunque avisó de que la situación de Casadó es “diferente” a la del central uruguayo porque éste ha competido en dos de los tres partidos de Liga con el Atlético.
Hidalgo, asimismo, asume que tendrá que darle “una vuelta a cómo ensamblar todo” para encontrar “un orden y un equilibrio con y sin balón” porque los últimos fichajes -Josema Giménez y Marc Casadó- le hacen “replantearse algunas cosas”.
“Es una tarea que tengo, el poder ver cómo encajar todas las piezas para tener orden. Tenemos talento, desequilibrio, juego por dentro... ahora hay que poner todo eso en su conjunto y ver qué día nos interesa una cosa y qué día nos interesa otra. Va a ser un año duro y largo porque la exigencia es máxima, por eso la humildad tiene que ser nuestra primera piedra para poder competir cada día”, expuso.
Auguró un duelo de “máxima exigencia” ante el Villarreal, un equipo que “va altísimo a presionarte y que tiene mucho balón y ese uno contra uno por fuera, diferentes estructuras para poder atacarte y hacerte daño”
“Cuando vas viendo fútbol de Primera, ves las estructuras de los equipos, cómo van cambiando dentro del mismo partido. Eso te hace estar mucho más en alerta porque en esta categoría siempre hay que competir al cien por cien”, incidió.