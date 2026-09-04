José Alberto: "Son las circunstancias y nosotros jugamos donde nos mandan"

"Tenía la ilusión de poder jugar allí, de poder jugar con su público", ha declarado José Alberto este viernes, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto madrileño, que se disputará en el Estadio Ontime Butarque y no en el Estadio de Vallecas, campo habitual del Rayo.

"A mí personalmente me hubiese encantado jugar en Vallecas", ha añadido el técnico asturiano, quien ha recordado que solo ha tenido la oportunidad de dirigir allí durante la pandemia y que visitar el estadio sin público le supo "bastante descafeinado".

En el plano deportivo, el entrenador del Racing ha definido al Rayo como "un grandísimo equipo" y ha destacado que mantiene buena parte del bloque de la pasada temporada pese al cambio de entrenador.

También ha destacado que el equipo de Beñat San José es "muy agresivo y muy vertical", así como un conjunto que cuenta "con capacidad para acelerar el juego por las bandas, centrar y ocupar el área".

"Si les permitimos correr va a ser un partido que ellos van a tener más cerca de ganar que nosotros”, ha advertido José Alberto, quien ha pedido al Racing jugar con "nuestra personalidad, con nuestro estilo, con nuestra identidad".

Asimismo, José Alberto ha resaltado las ocasiones generadas por el Rayo en su último encuentro ante el FC Barcelona y ha asegurado que el Racing tendrá que estar a su mejor nivel si quiere tener opciones de ganar.

Sobre el cierre del mercado de fichajes, José Alberto se ha mostrado "contento y satisfecho" con la plantilla, aunque ha recordado que el Racing cuenta con cuatro fichajes que han llegado en los dos últimos días de mercado.

El técnico ha explicado que ahora toca "construir desde la temporada, desde los partidos", aunque ha señalado que el equipo mantiene una base de jugadores "que tienen muchísimo nivel" y que van a poner las cosas difíciles a los recién llegados.

"Ahora nos toca hacer un equipo, que es lo más difícil", ha añadido José Alberto, quien ha considerado fundamental "volver a formar una familia", con el objetivo de que "la cultura de equipo" y los hábitos de temporadas anteriores "se repitan".

"Si logramos eso, estoy convencido de que va a ser otra temporada de éxito", ha concluido.