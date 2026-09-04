Julián Alvarez vuelve a la convocatoria del Atlético contra el Athletic Club

“Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperado lo mejor de él, como todos sus compañeros”, declaró el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino sobre el atacante, cuya continuidad en el equipo quedó confirmada en el cierre del mercado del pasado martes, tras su frustrado fichaje por el Barcelona.

El delantero argentino sólo ha disputado uno de los tres primeros encuentros de esta temporada. Fuera del primer choque contra el Málaga, por falta de rodaje tras sumarse a la pretemporada el pasado 10 de agosto, jugó 33 minutos en la segunda cita ante el Villarreal, con la bronca del público, y se perdió el último choque en Sevilla a causa de la citada indisposición, que lo impidió ejercitarse el miércoles, el jueves y el viernes de la semana pasada.

Este martes cerró el mercado de fichajes con su continuidad, una vez que fue inviable su deseo expreso de ser traspasado al Barcelona y rechazó irse al Arsenal, que lo pretendió en el tramo final de este verano y anteriormente.

A la vez, el delantero Alexander Sorloth es la única baja en el conjunto rojiblanco para la visita de este sábado al Athletic Club. El atacante noruego siguió con su recuperación en la sesión de este viernes y se pierde su cuarto encuentro oficial seguido, por una lesión muscular revelada el 2 de agosto. No jugó ni en la primera jornada en el triunfo contra el Málaga (2-0), ni en la segunda ante el Villarreal (2-2), ni en la tercera en Sevilla (1-3), ni lo hará en la cuarta en San Mamés.

En cambio, el técnico argentino, aparte de recuperar a Julián Alvarez, tras la indisposición que le impidió entrenarse durante tres sesiones consecutivas y jugar el pasado sábado ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, también podrá contar con Le Normand, que cumplió un encuentro de suspensión la pasada jornada tras su expulsión con roja directa contra el Villarreal.

La plantilla del Atlético, incluido Julián Alvarez, se desplazará esta tarde a Bilbao, donde quedará alojado en su hotel de concentración para el encuentro del sábado, al que llega con siete de nueve puntos en las primeras tres citas del campeonato.