La Cartuja se rinde a un Valles imperial

El portero rinconero, no obstante, tiró de humildad y compartió el mérito con el esfuerzo colectivo de todos sus compañeros y reconoció que su equipo tuvo "esa pizca de fortuna que también hace falta a veces" para llevarse los tres puntos.

"Lo importante es seguir haciéndonos fuertes en casa y sacar los tres puntos. Hemos tenido esa pizca de fortuna que también hace falta a veces. Darle la enhorabuena a mis compañeros, que se han partido el alma", declaró Valles a Movistar+ tras el encuentro.

El guardameta bético reconoció la tensión de los últimos minutos ante la capacidad ofensiva del conjunto madridista: "han sido unos minutos muy emocionantes, tensos. Sabemos de la capacidad en ataque del Real Madrid. Por fortuna pudimos sacar la victoria adelante", señaló.

Sobre el penalti lanzado por Kylian Mbappé, explicó que había estudiado previamente los lanzamientos del delantero francés.

"Trabajamos con Toni (Doblas) las últimas semanas. Los dos últimos los tiró abiertos. Aguanté al máximo. Desde que empezó el partido, si Mbappé tiraba un penalti, decidí que me iba a tirar hacia ese lado", dijo Valles, quien desveló su intento de desconcentrar al delantero antes del lanzamiento: "le dije que qué suerte, un penalti en ese minuto. Intentar descentrarle", apuntó.

Finalmente, se refirió a la revisión de la acción en el lanzamiento de la pena máxima: "(Marc) Bartra llegó muy rápido. No sé si entró antes, yo no lo veo".