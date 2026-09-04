Lemar, Rubén Sánchez y Revivo se incorporan a los entrenamientos del Elche de Anselmi

El único futbolista de los incorporados por el club el pasado martes que no se encuentra aún con el equipo es el central argentino Kevin Lomónaco, a quien se espera en Elche a lo largo de la jornada.

Lemar, aclamado por los aficionados a su llegada al campo de entrenamiento, y Rubén Sánchez trabajaron desde el inicio con el grupo, al que se incorporó minutos después el israelí Roy Revivo tras acudir a las oficinas del club por un tema burocrático.

Los tres jugadores están a disposición del entrenador, el argentino Martín Anselmi, y pueden debutar en una convocatoria este mismo lunes ante la Real Sociedad en el Martínez Valero.

Fer Niño, con problemas físicos al principio de la semana, participó en la sesión, así como el canterano Adam Boayar, quien se perdió toda la pretemporada por una lesión muscular.

La única ausencia por lesión en la sesión es la del extremo Yago de Santiago, que continúa llevando a cabo un trabajo específico tras ser intervenido de la rodilla la pasada primavera.