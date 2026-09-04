Los socios del Barça votarán en asamblea ampliar el crédito para las obras del Espai Barça

Los socios también deberán ratificar los contratos con Ohana Real Estate Development, para la construcción de un proyecto inmobiliario en Dubái con varios 'Barça Café' y 'Barça Store', y con Babylon Park Spain, para la creación de un parque de atracciones dentro del recinto del Spotify Camp Nou.

La asamblea se celebrará de forma telemática -sin coincidir con ningún partido en el estadio, pues el Barcelona jugará ese día como visitante contra el Sevilla a las 21:00 horas- y la mesa quedará constituida en el Auditori 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou.

El evento empezará con el informe del presidente, Joan Laporta, que fue reelegido en las elecciones del pasado 15 de marzo, y seguirá con el informe y aprobación de la liquidación del ejercicio económico de la pasada temporada, y del presupuesto de la campaña 2026-27.

En este sentido, el club ha adelantado que este curso ha batido el récord de ingresos, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Un incremento que atribuye, sobre todo, al aumento de los ingresos de patrocinadores, al récord de facturación en 'merchandising' y a la reapertura del Spotify Camp Nou.

El Barcelona subraya que, pese al retraso en el regreso al estadio y en la extensión del aforo provisional a unos 60.000 espectadores, se ha alcanzado prácticamente el presupuesto previsto para el ejercicio.

El club azulgrana ha explicado que para votar el aumento del crédito para la financiación del nuevo estadio, que no podría ser votada en una asamblea ordinaria, ha decidido integrar la misma con una extraordinaria para evitar celebrar dos asambleas en apenas unas semanas de diferencia.

Los socios compromisarios también tendrán que ratificar a los miembros de la junta directiva y de la comisión económica. Además, se presentarán el informe del síndico de los socios y las propuestas planteadas por los socios, y se cerrará el evento con un turno abierto de preguntas.