Luis Enrique renueva con el PSG hasta 2030

El técnico, de 56 años y que llegó al conjunto parisino para la campaña 2023-24, ha impulsado a su equipo a ganar las dos únicas Ligas de Campeones de su historia, tanto en 2024-25 como en 2025-26, en las finales vencidas ante el Inter de Milán y el Arsenal, respectivamente, además de haber sostenido un dominio incontestable en los torneos franceses.

En total, desde que Luis Enrique lo dirige, el París Saint-Germain ha ganado doce de los dieciséis títulos por los que ha competido, desde 2023-24 en adelante.

En esta temporada ya ha sido campeón de la Supercopa de Europa, con una victoria por 2-1 frente al Aston Villa el pasado agosto, aunque también perdió la Supercopa de Francia frente al Lens.

La pasada campaña ganó cinco títulos: la tercera ‘Ligue 1’ de Luis Enrique más las Supercopas de Europa y Francia y la Copa Intercontinental, además de la citada Liga de Campeones. Sólo no consiguió la copa de Francia en 2025-26.

En 2024-25, se impuso por 5-0 al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, pero también ganó cuatro de los cinco títulos por los que jugó: la liga, la Copa y la Supercopa de Francia y la Champions. Todos menos el Mundial de Clubes en Estados Unidos, con la derrota por 3-0 con el Chelsea en el encuentro decisivo.

Luis Enrique, que ha dirigido 178 partidos a su actual equipo, ya ganó tres títulos a su llegada en 2023-24: la liga, Copa y Supercopa de Francia.