Pellegrini: "Sabíamos que nos íbamos a levantar"

"Sabíamos que nos íbamos a levantar, lo hemos hecho muchas veces, me alegro por la afición, el equipo y los jugadores", dijo el chileno en rueda de prensa tras la importante victoria cosechada en La Cartuja, en la que, además del trabajo colectivo de su jugadores, incidió en su tesis de la importancia de los "rendimientos individuales".

Pellegrini destacó la exigencia que mantiene independientemente de los resultados, y dijo que "el equipo sabe la mentalidad" que tratan de inculcar y que "el convencimiento y la exigencia no cambian, a pesar de los traspiés: si los tenemos, nos levantamos y por eso las campañas regulares que llevamos haciendo", señaló.

En este sentido, afirmó que en Valencia tuvieron "rendimientos individuales desastrosos y hoy han sido altísimos" y, en este sentido, se centró en la actuación del portero Álvaro Valles, quien detuvo un penalti decisivo al delantero francés Kylian M'bappe después de una actuación jalonada con numerosas paradas que iban adentro.

"Valles ha hecho un partido soberbio", dijo Pellegrini, quien bajó el balón al suelo y, aunque pletórico, comentó que "las tristezas por las derrotas y las alegrías por las victorias deben durar 24 horas".

Sobre el partido ante el Real Madrid, consideró que el empate también podría haber sido un resultado justo, aunque valoró que los verdiblancos aprovecharan sus ocasiones y el conjunto madridista no lo hiciera.

"Salimos a ganar ante un gran rival. En la primera parte tuvimos un rato para cada uno. En la segunda tuvimos más el balón. Valles hizo tres paradas muy buenas, pero el gol lo metimos nosotros. El empate podría haber sido justo. Concretamos la que tuvimos, ellos no", declaró Pellegrini.

Pellegrini se mostró asimismo satisfecho por el primer gol de Troy Parrott con el Betis: me alegro por Parrott, viene de un fútbol distinto. Ha tenido el instinto del gol tras un remate de Deossa, que me alegro por el cabezazo por ser un jugador cuestionado", afirmó.

El técnico verdiblanco informó además de que Diego Llorente sufrió una fractura de nariz durante el encuentro y señaló que habrá que esperar para conocer el tiempo que necesitará para recuperarse.

Finalmente, Pellegrini restó importancia a la actuación arbitral y descartó que tuviera influencia en el resultado: "No ha habido una influencia del colegiado. Ganamos el partido, no por el árbitro. Los resultados son así".