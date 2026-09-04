Rafael Louzán desde Ceuta: España va a albergar la gran final del Mundial de 2030

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, donde ha participado en un acto de apoyo al pueblo ceutí, Rafael Louzán ha destacado que "con todo el palmarés" que tienen "los equipos españoles y las dos grandes selecciones masculina y femenina" van "a acoger esa final del Mundial porque argumentos por España no van a faltar".

El dirigente de la RFEF ha advertido que “dadas las circunstancias", la pena es que no" tengan "un gran estadio en Ceuta para poder albergarla”, tras lo cual ha preguntado que “¿dónde se va a jugar si no es en España?”.

En su opinión, “no se explicaría que España, que es la promotora de este Mundial junto con Portugal, no acogiera la final" porque tiene "el 55 por ciento de peso en la organización del mismo", pero dijo que tampoco quiere "entrar en división de una candidatura" que conforman "tres continentes y seis países".

“Este tema está suficientemente debatido y estaremos esperando expectantes a la decisión final que debe tomar FIFA pero habrá cuestiones previas, ya que tenemos muchas ciudades por cerrar con estadios en obras, hemos pedido la incorporación de Valencia y Vigo y esperamos su confirmación para iniciar sus trabajos para llevar a cabo esas grandes actuaciones”.

Por ello, ha pedido que esta candidatura debe llevar a cabo “el mejor Mundial de la historia porque se cumplen 100 años del primer mundial y no debe existir nada que debilite esta gran candidatura, por lo que ha y trabajar todos juntos”.

Preguntado por si lo ocurrido en Ceuta, con la entrada de miles de personas desde Marruecos por la frontera de la ciudad a finales de julio, puede dejar la candidatura en un binomio entre España y Portugal, ha señalado que es “muy de consensos" y que no ve "otra manera de trabajar".

"Lo que ocurrió en Ceuta nunca debió producirse y venimos aquí a traer nuestro apoyo y la solidaridad de todo el pueblo español”, dijo.

Sin embargo, Rafael Louzán valoró que España debe trabajar con los que han firmado una candidatura porque "no se puede decir ahora sí y ahora no".

"Todos hemos firmado una aceptación de una candidatura y es la que es, por lo que la pena fue que no hubiera quedado totalmente claro donde se tiene que jugar esa final”, ha recalcado.

Ha insistido también en que “no hay ninguna explicación lógica para que España, doblemente campeona del mundo y actualmente número 1 del mundo en masculino y femenino, no sea la que albergue esa gran final" y que luego trabajarán "todos juntos", porque "no queda otra", para lograr " ese mejor Mundial de la historia”.

Rafael Louzán dejó claro que Montevideo en 1930 “acogió el primer mundial y España con Marruecos y Portugal, además de Argentina, Uruguay y Paraguay", forman "parte de un conjunto sólido" para ofrecer "al mundo el mejor espectáculo deportivo que hay, que es un Mundial de fútbol”.

También avanzó que Ceuta albergará próximamente un encuentro de una selección española, aunque no la absoluta por las dimensiones del estadio Alfonso Murube.

“Vendrá pero ya estamos trabajando para ello porque tengo un cariño especial a esta ciudad y a un equipo como el Ceuta, que está en el fútbol profesional en Segunda División y que está dando muchas alegrías a los ceutíes”, subrayó.

Reiteró que Ceuta “es un territorio español cien por cien, quiere vivir aquí un partido de la selección pero no será la absoluta porque no hay posibilidades en el actual campo”.