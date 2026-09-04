Revivo: “Para mí es un sueño jugar la Liga, mi padre me ha pedido que sea mejor que él”

El lateral, que llega procedente del Maccabi Tel Aviv, agradeció a la propiedad del club y al cuerpo técnico la oportunidad de disfrutar de la competición y aseguró tener ya ganas de “comenzar a jugar”.

Revivo, de 23 años de edad, indicó que desde que decidió apostar por el Elche ha recibido mucho apoyo de los aficionados y desveló que su padre, Haim Revivo, quien fuera jugador del Celta de Vigo en los 90, le pidió que fuera “mejor que él” en España.

El israelí aseguró estar “en forma y preparado para jugar” y se definió como un futbolista "muy técnico" si bien admitió que aún tiene mucho trabajo por hacer para mejorar.

Revivo dijo haber visto los tres partidos de Liga del Elche y afirmó que le gusta lo que ha visto del equipo, a la vez admitió tener pendiente una conversación con el entrenador, el argentino Martín Anselmi, para conocer en qué puede ayudar al equipo.

“Me parece un hombre agradable y le estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado”, finalizó Revivo.

El director general del Elche, Pedro Schinocca, agradeció al jugador israelí “haber escogido” al equipo ilicitano y destacó su predisposición desde el primer momento a atender la oferta del club.

“Era un jugador prioritario para nosotros al inicio del mercado, aunque no ha sido fácil. Ha rechazado ofertas para venir aquí y le damos las gracias”, finalizó el dirigente argentino.