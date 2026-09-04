Simeone: “Es una oportunidad para Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida”

“Yo quiero ser muy claro. Para mí, la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?”, explicó en rueda de prensa, tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

“Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad en todas estas situaciones que él tendrá que resolver internamente lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque es eso lo que queremos, que esté bien, este contento y, obviamente, nos dé goles, que es lo que ayer (Paolo) Futre (leyenda del Atlético) muy bien en un lindo vídeo le transmitía desde su alegría. Le mando un abrazo grande por el mensaje que mandó”, dijo.

Simeone mira “siempre de acá para adelante”, según respondió cuando fue preguntado por si le había desgastado a él todo este asunto como entrenador.

“Tenemos una temporada por delante muy bonita, con un montón de retos y posibilidades y, a partir de eso, iremos partido a partido intentando hacerlo lo mejor posible”, expresó.

En este curso, Simeone tiene claro los favoritos para ganar LaLiga. “No va a cambiar todo lo que viene sucediendo hace más de 15 o 20 años. Real Madrid y Barcelona y los que venimos por detrás evidentemente intentando acercarnos lo mejor posible para intentar competir”, advirtió en la víspera del duelo frente al Athletic Club en San Mamés.

El técnico alineará en Bilbao probablemente el mismo once con el que contó ante el Sevilla (Jan Oblak; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo: Morten Hjulmand, Pablo Barrios: Kang in Lee, Ademola Lookman; y Álex Baena).

Ahora tendrá disponibles ya a dos de sus tres delanteros (Julián Alvarez y Jonathan David, que apuntan a suplentes), una vez que Alexander Sorloth seguirá de baja por cuarto encuentro consecutivo por una lesión muscular.

“Siempre es diferente jugar con delanteros más posicionales que con medias puntas llegando de segunda línea. La verdad que el fútbol es muy cambiante y depende de los futbolistas. Este sábado esperemos que cada uno desde el tiempo que le toque puedan dar lo mejor para el equipo”, analizó.