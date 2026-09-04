Villarreal se estrena en La Cerámica sin victorias ante un Dépor reforzado en el mercado

Será el estreno para Íñigo Pérez y los nuevos fichajes ante su nueva afición, así como el primer encuentro después de la remodelación de las gradas y de aforo del Estadio de la Cerámica.

Enfrente estará un rival que viene de ganar ante el Valencia y es uno los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado veraniego.

El conjunto castellonense tendrá la baja por lesión del argentino Juan Foyth, de quien no se ha dado a conocer tiempo de baja. Lo normal es que Pau Navarro sea su sustituto, aunque será el técnico el que decidirá entre él y Logan Costa.

En principio, y pese a que empieza la acumulación de partidos en una época temprana de la temporada, no se prevé que haya cambios importantes en el once, en el que otra de las dudas sería la vuelta al once titular de Alberto Moleiro por Tajon Buchanan, y la opción de Freeman en la banda derecha.

El Villarreal medirá la ambición del Deportivo, un recién ascendido que sueña con algo más que la permanencia tras firmar en el último día de mercado al internacional uruguayo Josema Giménez (Atlético de Madrid) y el español Marc Casadó (FC Barcelona).

Las dudas generadas por el titubeante arranque liguero de los locales contrastan con la ilusión que está generando el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, invicto en las tres primeras jornadas y con el gabonés Pierre Emerick Aubameyang exhibiendo su descomunal calidad en la línea de ataque.

La incógnita del once es Josema Giménez, a quien el técnico deportivista podría alinear de inicio junto al belga Lucas Noubi en el centro del eje defensivo. El uruguayo llega a Riazor para aportar jerarquía, salida de balón y solidez en el juego aéreo. El sacrificado sería el polaco Bright Ede, quien ha cometido algunos errores propios de su juventud -19 años- que en Primera división se pagan.

No se esperan muchos más cambios en el once inicial después del buen rendimiento del equipo en la victoria ante el Valencia. Quizá Riki, la gran novedad en la alineación de ese partido, ceda su puesto al danés Asp Jensen, por lo que Mario Soriano retrasaría su posición para formar junto al italiano Amatucci en la medular.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño o Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Santi Comesaña, Nicolás Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi Cruz, Riki o Asp Jensen, Amatucci, Mario Soriano; Nsongo Bil y Aubameyang.

Estadio: La Cerámica, de Vila-real (Castellón).