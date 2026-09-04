Wimbledon pone los precios más caros de su historia

El torneo de Wimbledon sigue un sistema muy particular para la venta de entradas y estas sólo pueden adquirirse de tres maneras, mediante los abonos que salen a la venta cada cinco años y que permiten el acceso a una pista en concreto durante ese periodo de tiempo; por medio del sorteo de entradas que comenzó la pasada semana y acaba el 14 de septiembre; y haciendo la tradicional cola cada día en los alrededores del All England Club.

Con la apertura del sorteo la pasada semana, se han desvelado los precios de los tickets para las finales, siendo los más caros un 14 % más elevados que el año pasado, alcanzando las 400 libras.

Una portavoz del torneo ha asegurado que estos precios son "muy competitivos" dada la entidad de un evento deportivo como es Wimbledon, una de las joyas de la corona de Inglaterra.

El precio de las entradas para la final masculina y para la final femenina es el mismo desde 2022.