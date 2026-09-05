Duelo andaluz con el imperativo común de despegar

Con una victoria y dos derrotas consecutivas los almerienses y tres empates los gaditanos, ambos contendientes buscan sumar de tres en busca de confianza y de colocarse en la tabla en puestos de mayor aspiración pese a que aún se han disputado sólo tres jornadas.

El Almería de Xavier García Pimienta afronta ante el Cádiz un duelo en el que debe reaccionar después de las derrotas ante Tenerife y Sabadell, y recuperar confianza, intensidad, sensaciones y autoridad para dejar atrás un comienzo que ha generado dudas.

El Almería necesita recuperar su mejor versión con balón y convertir la posesión en una herramienta para avanzar, generar ocasiones y someter al rival, y afronta la cita con la necesidad de recuperar la conexión con la grada después de dos tropiezos consecutivos.

Por su parte, el Cádiz, tras el empate del pasado domingo ante el Valladolid (1-1), mantiene la tendencia de un conjunto competitivo, aunque todavía irregular y pendiente de mejorar su rendimiento.

El técnico cadista, Albert Celades, afronta el partido con una plantilla prácticamente definida después de un mercado en el que el Cádiz incorporó a 17 futbolistas y dio también espacio a jugadores procedentes de la cantera.

El técnico catalán considera prioritario que el equipo encuentre una identidad propia y afronte la categoría sin condicionarse por las diferencias de presupuesto o potencial entre clubes.

Las últimas incorporaciones amplían las alternativas en el Cádiz, aunque no todos los jugadores están disponibles para el desplazamiento.

El delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Betis, continúa con su recuperación y el centrocampista marroquí Aimén Moueffek todavía no se encuentra en las mejores condiciones, mientras que el volante francés Marco-Oliver Doué sí está en disposición de participar.

UD Almería: Andrés Fernández, Luna, Pulido, Bonini, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Vesga, Dzodic; Arribas o Junyent, Miguel y Embarba.

Cádiz: Ezkieta; Manu, Castro, Kovacevic, Gocholeishvili; Damián, Jandro, Ibón Sánchez o Zárate, Cordero, Izeta y García Pascual.